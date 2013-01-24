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Динамичные басы
Эти плоские стереонаушники Hi-Fi с мощным стереозвуком дают вам идеальное ощущение при прослушивании записей дома или в дороге. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Динамичные басы
Эти плоские стереонаушники Hi-Fi с мощным стереозвуком дают вам идеальное ощущение при прослушивании записей дома или в дороге. Узнать обо всех преимуществах
Динамичные басы
Эти плоские стереонаушники Hi-Fi с мощным стереозвуком дают вам идеальное ощущение при прослушивании записей дома или в дороге. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Динамичные басы
Эти плоские стереонаушники Hi-Fi с мощным стереозвуком дают вам идеальное ощущение при прослушивании записей дома или в дороге. Узнать обо всех преимуществах
Наушники с оголовьем
Цена магазина Philips
Итого:
32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.
Это двусторонняя ушная накладка для прослушивания одним ухом
Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.
Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.
При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.
Удобный складной механизм для складывания чашек наушников в плоское состояние для хранения в кармане или сумке.
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Размеры упаковки
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