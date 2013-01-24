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    Наушники с оголовьем

    SBCHP400/00
    Общая оценка / 5
    • Динамичные басы Динамичные басы Динамичные басы
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      Наушники с оголовьем

      SBCHP400/00
      Общая оценка / 5

      Динамичные басы

      Эти плоские стереонаушники Hi-Fi с мощным стереозвуком дают вам идеальное ощущение при прослушивании записей дома или в дороге. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Динамичные басы

      Эти плоские стереонаушники Hi-Fi с мощным стереозвуком дают вам идеальное ощущение при прослушивании записей дома или в дороге. Узнать обо всех преимуществах

      Динамичные басы

      Эти плоские стереонаушники Hi-Fi с мощным стереозвуком дают вам идеальное ощущение при прослушивании записей дома или в дороге. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Динамичные басы

      Эти плоские стереонаушники Hi-Fi с мощным стереозвуком дают вам идеальное ощущение при прослушивании записей дома или в дороге. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с оголовьем

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Динамичные басы

        дома и в дороге

        • Мягкие удобные подушечки

        32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук

        32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

        Слушайте, что происходит вокруг и музыку в наушниках в стиле DJ

        Это двусторонняя ушная накладка для прослушивания одним ухом

        2-х метровый кабель позволяет носить плеер в сумке

        Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

        Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

        Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

        3,5—6,35-мм переходник обеспечивает подсоединение к устройствам всех типов

        При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.

        Плоско складываются для удобного размещения в сумке

        Удобный складной механизм для складывания чашек наушников в плоское состояние для хранения в кармане или сумке.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диапазон частот
          20—25 000  Гц
          Сопротивление
          32  Ом
          Максимальная входная мощность
          500  мВт
          Чувствительность
          106  дБ
          Диаметр излучателя
          32  миллиметра

        • Подключения

          Подключение кабеля
          двустороннее
          Длина кабеля
          2  м
          Разъем
          3,5 и 6,3  миллиметра
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Тип кабеля
          Бескислородная медь LC-OFC

        • Аксессуары

          Адаптер
          3,5—6,3  миллиметра

        • Размеры упаковки

          Глубина
          7,5  см
          Вес брутто
          0,29  кг
          высота
          24,9  см
          Вес нетто
          0,142  кг
          Вес упаковки
          0,148  кг
          ширина
          19,8  см
          EAN
          87 10895 80489 9
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          9,862  кг
          высота
          57  см
          Длина
          47,5  см
          Вес нетто
          3,408  кг
          Вес упаковки
          6,454  кг
          ширина
          46  см
          EAN
          87 10895 81618 2
          Количество потребительских упаковок
          24

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          2,148  кг
          высота
          28,3  см
          Длина
          46  см
          Вес нетто
          0,852  кг
          Вес упаковки
          1,296  кг
          ширина
          22,2  см
          EAN
          87 10895 81617 5
          Количество потребительских упаковок
          6

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