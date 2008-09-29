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Проводной микрофон

SBCMD110/00
Общая оценка / 5
  • Караоке Караоке Караоке
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    Проводной микрофон

    SBCMD110/00
    Общая оценка / 5

    Караоке

    Надежный микрофон со встроенной защитой от ветра может оживить любое караоке. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Проводной микрофон

    Караоке

    Надежный микрофон со встроенной защитой от ветра может оживить любое караоке. Узнать обо всех преимуществах

    Караоке

    Надежный микрофон со встроенной защитой от ветра может оживить любое караоке. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Проводной микрофон

    Караоке

    Надежный микрофон со встроенной защитой от ветра может оживить любое караоке. Узнать обо всех преимуществах

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      Проводной микрофон

      Проводной микрофон

      Итого:

      Караоке

      • Черный

      25-мм диафрагма подчеркнет каждую деталь и обеспечивает великолепное звучание

      Великолепное качество активной диафрагмы микрофона гарантирует, что звучание всегда будет точным и чистым.

      Всенаправленная конструкция обеспечивает прием звука со всех сторон

      Датчик микрофона одинаково чувствителен к любому направлению звучания.

      Защита от ветра улучшает качество звучания, предотвращая шумы

      Встроенная защита от ветра предотвращает возникновение шумов от порывов ветра или дыхания вблизи микрофона.

      1,5-метровый кабель, позволяющий положить плеер в сумку

      Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

      • Габариты изделия

        Вес
        0,12  кг
        Глубина
        6  см
        высота
        24  см
        ширина
        6,5  см

      • Звук

        Диапазон частот
        100 - 10 000  Гц
        Сопротивление
        600 Ом
        Полярность
        Всенаправленный
        Чувствительность микрофона
        - 80 дБ +/- 3 дБ
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Длина кабеля
        1,5 м
        Разъем
        монофонический, 3,5 - 6,3 мм

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 10101 67526 8
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Оба
        Тип упаковки
        Картон
        высота
        30,6  см
        ширина
        8,5  см
        Глубина
        6,5  см
        Вес нетто
        0,195  кг
        Вес брутто
        0,27  кг
        Вес упаковки
        0,075  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 10101 87387 9
        Количество потребительских упаковок
        24
        Длина
        55,3  см
        ширина
        33,8  см
        высота
        34,3  см
        Вес нетто
        4,680  кг
        Вес брутто
        8  кг
        Вес упаковки
        3,320  кг

      • Внутренняя упаковка

        EAN
        87 10101 87386 2
        Количество потребительских упаковок
        6
        Длина
        32  см
        ширина
        26,8  см
        высота
        15,3  см
        Вес нетто
        1,170  кг
        Вес брутто
        1,78  кг
        Вес упаковки
        0,610  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Штекер адаптера микрофона
      • Отсоединяемый кабель микрофона

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