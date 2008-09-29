Другие продукты в комплекте
- Штекер адаптера микрофона
- Отсоединяемый кабель микрофона
Караоке
Надежный микрофон со встроенной защитой от ветра может оживить любое караоке. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Караоке
Надежный микрофон со встроенной защитой от ветра может оживить любое караоке. Узнать обо всех преимуществах
Караоке
Надежный микрофон со встроенной защитой от ветра может оживить любое караоке. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Караоке
Надежный микрофон со встроенной защитой от ветра может оживить любое караоке. Узнать обо всех преимуществах
Проводной микрофон
Итого:
Великолепное качество активной диафрагмы микрофона гарантирует, что звучание всегда будет точным и чистым.
Датчик микрофона одинаково чувствителен к любому направлению звучания.
Встроенная защита от ветра предотвращает возникновение шумов от порывов ветра или дыхания вблизи микрофона.
Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.
Габариты изделия
Звук
Подключения
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка