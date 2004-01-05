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Пульт ДУ

SBCRP520/00
Общая оценка / 5
  • Вы снова управляете телевизором Вы снова управляете телевизором Вы снова управляете телевизором
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    Пульт ДУ

    SBCRP520/00
    Общая оценка / 5

    Вы снова управляете телевизором

    Идеальная замена сломанным или потерянным пультам ДУ телевизоров Philips, выпущенным после 1980 года (RC5 и 6)

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Пульт ДУ

    Вы снова управляете телевизором

    Идеальная замена сломанным или потерянным пультам ДУ телевизоров Philips, выпущенным после 1980 года (RC5 и 6)

    Вы снова управляете телевизором

    Идеальная замена сломанным или потерянным пультам ДУ телевизоров Philips, выпущенным после 1980 года (RC5 и 6)

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Пульт ДУ

    Вы снова управляете телевизором

    Идеальная замена сломанным или потерянным пультам ДУ телевизоров Philips, выпущенным после 1980 года (RC5 и 6)

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      Пульт ДУ

      Пульт ДУ

      Итого:

      Вы снова управляете телевизором

      Пульт ДУ 2-в-1 для ТВ, видеомагн. или проигрывателя/устройства записи DVD.

      Заменит два разных пульта ДУ одним, который будет работать с телевизором, видеомагнитофоном или DVD-проигрывателем, независимо от его производителя и модели.

      Готов к использованию с оборудованием компании Philips

      Если у Вас имеется оборудование компании Philips, вы можете использовать ваш универсальный пульт дистанционного управления без программирования, так как все кнопки предварительно настроены на устройства компании Philips.

      Батареи прилагаются - пульт ДУ готов к работе

      Не нужно покупать дополнительных батарей, и вы можете пользоваться своим новым универсальным пультом ДУ сразу же после его извлечения из упаковки!

      Для получения помощи обращайтесь на сервисную линию по пульту ДУ

      Если у Вас возникла проблема или вопросы, связанные с вашим универсальным пультом дистанционного управления, или если какая-либо функциональная кнопка вашего оригинального пульта ДУ не предусмотрена в обширной встроенной библиотеке кодов, обратитесь в нашу службу за помощью в решении проблемы. Служба работает семь дней в неделю.

      Быстрый вызов меню для таких режимов как настройка и телетекст

      Важные функции, например, меню настройки и телетекст, имеют четко помеченные специальные кнопки для облегчения управления вашим оборудованием.

      • Функции управления

        Кнопка функции копирования
        Да
        Поддержка языка
        GB/F
        Языки руководства
        GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
        Запрограммирован для устройств Philips
        Да
        Количество кнопок
        46
        Подтверждение соответствия нормативам
        Маркировка CE
        Влагонепроницаемый
        Да
        Расширенные возможности телетекста
        Режим Fast text (Быстрый текст)
        функциональные возможности телевизора
        • Программа вверх / вниз
        • Громкость вверх/вниз, подавление звука
        • Включен / режим ожидания
        • Кнопки ввода цифр
        • Источник аудиовидеосигнала - внешний
        • Управление с помощью меню
        • Управление цветом/яркостью
        • Клавиши режима Teletext
        • Клавиши режима Fast text
        • Предыдущая программа
        • 16:9
        Функции видеомагнитофона
        • Клавиши перемещения (6)
        • Программирование Showview, VCR plus
        • Управление с помощью меню

      • Аксессуары

        Батарея
        2 батарейки R06 типа AA на 1,5 В

      • Размеры

        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        148 x 280 x 28 мм
        Размеры коробки (ШxГxВ)
        290 x 190 x 155

      • Питание

        Срок службы батарей
        12 месяцев

      • Возможности ИК-связи

        Рабочее расстояние
        7 м
        Индикаторы передачи
        1
        Угол передачи
        90  градус
        IR-протокол
        RC5 и RC6

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