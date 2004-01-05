Вы снова управляете телевизором
Идеальная замена сломанным или потерянным пультам ДУ телевизоров Philips, выпущенным после 1980 года (RC5 и 6)
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вы снова управляете телевизором
Идеальная замена сломанным или потерянным пультам ДУ телевизоров Philips, выпущенным после 1980 года (RC5 и 6)
Вы снова управляете телевизором
Идеальная замена сломанным или потерянным пультам ДУ телевизоров Philips, выпущенным после 1980 года (RC5 и 6)
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вы снова управляете телевизором
Идеальная замена сломанным или потерянным пультам ДУ телевизоров Philips, выпущенным после 1980 года (RC5 и 6)
Пульт ДУ
Итого:
Заменит два разных пульта ДУ одним, который будет работать с телевизором, видеомагнитофоном или DVD-проигрывателем, независимо от его производителя и модели.
Если у Вас имеется оборудование компании Philips, вы можете использовать ваш универсальный пульт дистанционного управления без программирования, так как все кнопки предварительно настроены на устройства компании Philips.
Не нужно покупать дополнительных батарей, и вы можете пользоваться своим новым универсальным пультом ДУ сразу же после его извлечения из упаковки!
Если у Вас возникла проблема или вопросы, связанные с вашим универсальным пультом дистанционного управления, или если какая-либо функциональная кнопка вашего оригинального пульта ДУ не предусмотрена в обширной встроенной библиотеке кодов, обратитесь в нашу службу за помощью в решении проблемы. Служба работает семь дней в неделю.
Важные функции, например, меню настройки и телетекст, имеют четко помеченные специальные кнопки для облегчения управления вашим оборудованием.
Функции управления
Аксессуары
Размеры
Питание
Возможности ИК-связи