Простое управление одной рукой
Недорогое средство управления всеми аудио- и видеоустройствами, настраивается под конкретные нужды Вас и вашей семьи.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое управление одной рукой
Недорогое средство управления всеми аудио- и видеоустройствами, настраивается под конкретные нужды Вас и вашей семьи.
Простое управление одной рукой
Недорогое средство управления всеми аудио- и видеоустройствами, настраивается под конкретные нужды Вас и вашей семьи.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое управление одной рукой
Недорогое средство управления всеми аудио- и видеоустройствами, настраивается под конкретные нужды Вас и вашей семьи.
Панель управления домашнего кинотеатра
Итого:
Настройка одним нажатием позволяет выполнить несколько команд нажатием всего одной кнопки через функцию Macro. Функция Macro объединяет цепочку предварительно запрограммированных команд под одной кнопкой. Поэтому, для выполнения серии функций требуется просто нажать одну кнопку.
Универсальная база данных инфракрасных кодов -- это библиотека инфракрасных кодов, встроенная в конкретный пульт ДУ. Эта функция позволяет пульту ДУ управлять вашим оборудованием без необходимости считывания отдельных сигналов. Выберите правильные установки кодов в базе данных, для устройств, которыми вы хотите управлять, для обеспечения контроля практически над любыми аудио/видео устройствами, имеющимися сейчас на рынке – не зависимо от модели или торговой марки.
Функция считывания кодов означает процедуру, при которой пульт ДУ перехватывает и запоминает инфракрасные сигналы с других пультов ДУ для дальнейшего использования. Когда коды устройств не включены во встроенную базу данных,они всегда могут быть считанными с оригинального пульта ДУ, простым наведением на него.
Программируемые физические кнопки обеспечивают пользователю прямой доступ к наиболее часто используемым функциям пульта ДУ, таким как кнопки увеличения или уменьшения громкости, перехода на следующий / предыдущий канал и перемещения с помощью курсора.
Создайте собственную черно-белую схему отображения. Легкий выбор кнопок и команд на сенсорном экране.
Окончательная настройка макросов, задержек, таймеров и устройств может быть выполнена на пульте ДУ для получения уверенности в правильной работе устройства. Войдите в меню настройки и выберите необходимое действие: label (маркировать), add (добавить), delete (удалить), move (переместить).
В поставку входит компьютерное программное обеспечение для настройки пользовательского интерфейса пульта ДУ, т.е. для создания пользовательских окон и настройки вида. После установки программного обеспечения и настройки пользовательского интерфейса, загрузите данные на пульт ДУ через RS232, USB или беспроводным способом.
Подсветка - это функция освещения ЖК-дисплея или клавиатуры для эксплуатации в темноте. Два наиболее распространенных вида подсветки -- светодиодная и электролюминесцентная. Пульты ДУ с подсветкой на светодиодах обычно яркие, но неравномерно отображают желтый и зеленый тон, а электролюминесцентные панели светятся ровным синим, белым или зеленым цветом.
Контрастность определяет, насколько "четко" видно изображение на экране ЖК-дисплея. Функция Digital Contrast Control - это особая регулировка, позволяющяя настроить визуальные параметры экрана на ваш вкус.
Изображение/дисплей
Возможности ИК-связи
Пользовательские настройки
Функции управления
Возможности подключения
Размеры
Характеристики системы
Требования к системе
Аксессуары