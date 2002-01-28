Удобное считывание ИК-кода с другого пульта ДУ

Функция считывания кодов означает процедуру, при которой пульт ДУ перехватывает и запоминает инфракрасные сигналы с других пультов ДУ для дальнейшего использования. Когда коды устройств не включены во встроенную базу данных,они всегда могут быть считанными с оригинального пульта ДУ, простым наведением на него.