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Pronto

Панель управления домашнего кинотеатра

SBCRU930/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Простое управление одной рукой Простое управление одной рукой Простое управление одной рукой
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    Pronto Панель управления домашнего кинотеатра

    SBCRU930/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Простое управление одной рукой

    Недорогое средство управления всеми аудио- и видеоустройствами, настраивается под конкретные нужды Вас и вашей семьи.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Pronto Панель управления домашнего кинотеатра

    Простое управление одной рукой

    Недорогое средство управления всеми аудио- и видеоустройствами, настраивается под конкретные нужды Вас и вашей семьи.

    Простое управление одной рукой

    Недорогое средство управления всеми аудио- и видеоустройствами, настраивается под конкретные нужды Вас и вашей семьи.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Pronto Панель управления домашнего кинотеатра

    Простое управление одной рукой

    Недорогое средство управления всеми аудио- и видеоустройствами, настраивается под конкретные нужды Вас и вашей семьи.

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      Pronto

      Pronto

      Панель управления домашнего кинотеатра

      Итого:

      Простое управление одной рукой

      Управление несколькими устройствами одним прикосновением

      Управление несколькими устройствами одним прикосновением

      Настройка одним нажатием позволяет выполнить несколько команд нажатием всего одной кнопки через функцию Macro. Функция Macro объединяет цепочку предварительно запрограммированных команд под одной кнопкой. Поэтому, для выполнения серии функций требуется просто нажать одну кнопку.

      Обширная база данных инфракрасных кодов для большинства устройств или марок

      Универсальная база данных инфракрасных кодов -- это библиотека инфракрасных кодов, встроенная в конкретный пульт ДУ. Эта функция позволяет пульту ДУ управлять вашим оборудованием без необходимости считывания отдельных сигналов. Выберите правильные установки кодов в базе данных, для устройств, которыми вы хотите управлять, для обеспечения контроля практически над любыми аудио/видео устройствами, имеющимися сейчас на рынке – не зависимо от модели или торговой марки.

      Удобное считывание ИК-кода с другого пульта ДУ

      Функция считывания кодов означает процедуру, при которой пульт ДУ перехватывает и запоминает инфракрасные сигналы с других пультов ДУ для дальнейшего использования. Когда коды устройств не включены во встроенную базу данных,они всегда могут быть считанными с оригинального пульта ДУ, простым наведением на него.

      Программируемые физические кнопки для вызова часто используемых функций

      Программируемые физические кнопки обеспечивают пользователю прямой доступ к наиболее часто используемым функциям пульта ДУ, таким как кнопки увеличения или уменьшения громкости, перехода на следующий / предыдущий канал и перемещения с помощью курсора.

      Черно-белый ЖК-дисплей реалистично отображает легко различимые кнопки

      Создайте собственную черно-белую схему отображения. Легкий выбор кнопок и команд на сенсорном экране.

      Настройка интерфейса пользователя с пультом ДУ

      Окончательная настройка макросов, задержек, таймеров и устройств может быть выполнена на пульте ДУ для получения уверенности в правильной работе устройства. Войдите в меню настройки и выберите необходимое действие: label (маркировать), add (добавить), delete (удалить), move (переместить).

      Компьютерное ПО, позволяющее создавать собственный пользовательский интерфейс

      В поставку входит компьютерное программное обеспечение для настройки пользовательского интерфейса пульта ДУ, т.е. для создания пользовательских окон и настройки вида. После установки программного обеспечения и настройки пользовательского интерфейса, загрузите данные на пульт ДУ через RS232, USB или беспроводным способом.

      ЖК-дисплей имеет подсветку для удобства работы в темноте

      Подсветка - это функция освещения ЖК-дисплея или клавиатуры для эксплуатации в темноте. Два наиболее распространенных вида подсветки -- светодиодная и электролюминесцентная. Пульты ДУ с подсветкой на светодиодах обычно яркие, но неравномерно отображают желтый и зеленый тон, а электролюминесцентные панели светятся ровным синим, белым или зеленым цветом.

      Кнопка режима Digital Contrast Control позволяет оптимизировать четкость

      Контрастность определяет, насколько "четко" видно изображение на экране ЖК-дисплея. Функция Digital Contrast Control - это особая регулировка, позволяющяя настроить визуальные параметры экрана на ваш вкус.

      • Изображение/дисплей

        Разрешение
        160 x 100 пикселов
        Сенсорная панель
        Да
        Подсветка
        Да
        Цвет подсветки
        Зеленый
        Цвета дисплея
        4
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        3,2  дюйма

      • Возможности ИК-связи

        Рабочее расстояние
        10 м
        Считываемые ИК-коды
        Да
        Частотный диапазон считывания кодов
        До 78 кГц и 455 кГц
        Универсальная база данных ИК-кодов
        Да
        Количество брендов в базе данных
        Более 250
        Индикаторы передачи
        2

      • Пользовательские настройки

        ПО для редактирования на ПК
        NeoEdit
        Пользовательские настройки на экране
        Да
        Возм. конфигурирования на полный экран
        Нет
        Прозрачность
        Нет
        Альфа-сопряжение
        Нет
        Макрос
        До 250 шагов

      • Функции управления

        Физические кнопки
        Да
        Клавиша курсора
        Да
        Автовыключение
        Да
        Часы с календарем
        Да
        Несколько языков
        Нет
        Датчик начала работы пульта
        Нет
        Программируемые таймеры
        Нет
        Держ./контейнер для хранения
        Нет

      • Возможности подключения

        RS232
        Да

      • Размеры

        Вес коробки
        1,8  кг
        Количество в упаковке
        2
        Глубина продукта
        177  мм
        Высота продукта
        33  мм
        Ширина продукта
        74  мм
        Вес продукта
        0,220  кг
        Диапазон температур (эксплуатация)
        от 5°C до 45°C

      • Характеристики системы

        ЦП/процессор
        16-и битный формат Mitsubishi
        Объем flash-памяти
        1 Мб

      • Требования к системе

        Привод CD-ROM
        Да
        Требуемое свободное место на диске
        75 Мб
        операционная система ПК
        ОС Windows 98 SE, 2000, ME
        ОЗУ
        64 Мб

      • Аксессуары

        Элементы питания
        3 шт., тип AA
        Напечатанное руководство пользователя
        Да
        Кабель RS232
        Да
        Руководство пользователя CD-ROM
        Да
        Гарантийная карточка
        Да
        Зарядная станция
        Нет

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