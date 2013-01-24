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Предварительно записанные звуки природы
Проигрыватель для колыбельки от Philips воспроизводит запись вашего собственного голоса, предварительно записанные звуки природы или колыбельные для вашего малыша, когда он ложится спать. Мягкий свет ночника успокаивает ребенка и помогает сориентироваться в темноте.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Предварительно записанные звуки природы
Проигрыватель для колыбельки от Philips воспроизводит запись вашего собственного голоса, предварительно записанные звуки природы или колыбельные для вашего малыша, когда он ложится спать. Мягкий свет ночника успокаивает ребенка и помогает сориентироваться в темноте.
Предварительно записанные звуки природы
Проигрыватель для колыбельки от Philips воспроизводит запись вашего собственного голоса, предварительно записанные звуки природы или колыбельные для вашего малыша, когда он ложится спать. Мягкий свет ночника успокаивает ребенка и помогает сориентироваться в темноте.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Предварительно записанные звуки природы
Проигрыватель для колыбельки от Philips воспроизводит запись вашего собственного голоса, предварительно записанные звуки природы или колыбельные для вашего малыша, когда он ложится спать. Мягкий свет ночника успокаивает ребенка и помогает сориентироваться в темноте.
Проигрыватель для колыбельки
Итого:
Такие звуки природы, как шум моря, плеск бегущей воды и стук сердца одновременно успокаивают и усыпляют ребенка. Выберите звук, наиболее приятный для малыша.
Каждая кнопка включает воспроизведение приятного звука, и малыш охотно играет с кнопками, что развивает его зрительно-мануальную координацию.
Пусть ваш малыш обрадуется и успокоится, услышав ваш голос, или засыпая послушает знакомую сказку.
Установите нужное время воспроизведения, выбрав соответствующие параметры.