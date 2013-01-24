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    Проигрыватель для колыбельки

    SBCSC150/86
    Общая оценка / 5
    • Предварительно записанные звуки природы Предварительно записанные звуки природы Предварительно записанные звуки природы
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      Проигрыватель для колыбельки

      SBCSC150/86
      Общая оценка / 5

      Предварительно записанные звуки природы

      Проигрыватель для колыбельки от Philips воспроизводит запись вашего собственного голоса, предварительно записанные звуки природы или колыбельные для вашего малыша, когда он ложится спать. Мягкий свет ночника успокаивает ребенка и помогает сориентироваться в темноте.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Проигрыватель для колыбельки

      Предварительно записанные звуки природы

      Проигрыватель для колыбельки от Philips воспроизводит запись вашего собственного голоса, предварительно записанные звуки природы или колыбельные для вашего малыша, когда он ложится спать. Мягкий свет ночника успокаивает ребенка и помогает сориентироваться в темноте.

      Предварительно записанные звуки природы

      Проигрыватель для колыбельки от Philips воспроизводит запись вашего собственного голоса, предварительно записанные звуки природы или колыбельные для вашего малыша, когда он ложится спать. Мягкий свет ночника успокаивает ребенка и помогает сориентироваться в темноте.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Проигрыватель для колыбельки

      Предварительно записанные звуки природы

      Проигрыватель для колыбельки от Philips воспроизводит запись вашего собственного голоса, предварительно записанные звуки природы или колыбельные для вашего малыша, когда он ложится спать. Мягкий свет ночника успокаивает ребенка и помогает сориентироваться в темноте.

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        Проигрыватель для колыбельки

        Итого:

        Предварительно записанные звуки природы

        Предварительно записанные успокаивающие звуки природы

        Такие звуки природы, как шум моря, плеск бегущей воды и стук сердца одновременно успокаивают и усыпляют ребенка. Выберите звук, наиболее приятный для малыша.

        Воспроизводит предварительно записанные для малыша звуки

        Каждая кнопка включает воспроизведение приятного звука, и малыш охотно играет с кнопками, что развивает его зрительно-мануальную координацию.

        Засыпая, ребенок слышит ваш голос

        Пусть ваш малыш обрадуется и успокоится, услышав ваш голос, или засыпая послушает знакомую сказку.

        Регулируйте время воспроизведения в соответствии с необходимостью

        Установите нужное время воспроизведения, выбрав соответствующие параметры.

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