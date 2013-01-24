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Нужная температура еды!
Заботясь о состоянии здоровья и безопасности вашего ребенка, вы можете положиться на цифровой термометр для детского питания. Он позволяет быстро определить температуру детского питания так, что оно никогда не будет слишком горячим.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Нужная температура еды!
Заботясь о состоянии здоровья и безопасности вашего ребенка, вы можете положиться на цифровой термометр для детского питания. Он позволяет быстро определить температуру детского питания так, что оно никогда не будет слишком горячим.
Нужная температура еды!
Заботясь о состоянии здоровья и безопасности вашего ребенка, вы можете положиться на цифровой термометр для детского питания. Он позволяет быстро определить температуру детского питания так, что оно никогда не будет слишком горячим.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Нужная температура еды!
Заботясь о состоянии здоровья и безопасности вашего ребенка, вы можете положиться на цифровой термометр для детского питания. Он позволяет быстро определить температуру детского питания так, что оно никогда не будет слишком горячим.
Термометр для детского питания
Итого:
Молоко и детское питание не будут ни слишком холодными, ни слишком горячими -- цифровой термометр скажет, идеальна ли температура пищи, и можно ли кормить ребенка. Больше не нужно гадать, хорошо ли подогреты бутылочки или рожки. Термометр великолепно подходит, чтобы определить, не остыла ли еда, и можно ли возобновить кормление.
Можно подогревать молоко и смеси в бутылочках и рожках любых типов.
Отсоединение соски от электронного устройства, чувствительного к температуре, позволяет безопасно стерилизовать или кипятить ту часть соски, с которой соприкасается ваш малыш.
Функции управления
Аксессуары
Питание
Технические характеристики