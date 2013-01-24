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    Термометр для детского питания

    SBCSC201/00
    Общая оценка / 5
    • Нужная температура еды! Нужная температура еды! Нужная температура еды!
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      Термометр для детского питания

      SBCSC201/00
      Общая оценка / 5

      Нужная температура еды!

      Заботясь о состоянии здоровья и безопасности вашего ребенка, вы можете положиться на цифровой термометр для детского питания. Он позволяет быстро определить температуру детского питания так, что оно никогда не будет слишком горячим.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Термометр для детского питания

      Нужная температура еды!

      Заботясь о состоянии здоровья и безопасности вашего ребенка, вы можете положиться на цифровой термометр для детского питания. Он позволяет быстро определить температуру детского питания так, что оно никогда не будет слишком горячим.

      Нужная температура еды!

      Заботясь о состоянии здоровья и безопасности вашего ребенка, вы можете положиться на цифровой термометр для детского питания. Он позволяет быстро определить температуру детского питания так, что оно никогда не будет слишком горячим.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Термометр для детского питания

      Нужная температура еды!

      Заботясь о состоянии здоровья и безопасности вашего ребенка, вы можете положиться на цифровой термометр для детского питания. Он позволяет быстро определить температуру детского питания так, что оно никогда не будет слишком горячим.

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        Термометр для детского питания

        Итого:

        Нужная температура еды!

        Быстрое и надежное измерение температуры за считанные секунды

        Молоко и детское питание не будут ни слишком холодными, ни слишком горячими -- цифровой термометр скажет, идеальна ли температура пищи, и можно ли кормить ребенка. Больше не нужно гадать, хорошо ли подогреты бутылочки или рожки. Термометр великолепно подходит, чтобы определить, не остыла ли еда, и можно ли возобновить кормление.

        Годится для бутылочек всех видов - овальных, круглых и с широким горлышком

        Можно подогревать молоко и смеси в бутылочках и рожках любых типов.

        Позволяет кипятить или стерилизовать, не боясь повредить электронные устройства

        Отсоединение соски от электронного устройства, чувствительного к температуре, позволяет безопасно стерилизовать или кипятить ту часть соски, с которой соприкасается ваш малыш.

        Технические характеристики

        • Функции управления

          Автовыключение
          Да
          Индикатор готовности
          Да

        • Аксессуары

          С дополнительными аксессуарами
          Батарея
          Руководство пользователя
          Да

        • Питание

          Тип элемента питания
          LR41
          Количество батарей
          2
          Время работы от батарей
          600  ч
          Заменяемые
          Да

        • Технические характеристики

          Влажность
          Водонепроницаемость до 1,5 м
          Диапазон температур для работы
          32-45°C  °C
          Точность
          +/-0,2°C
          Время измерения
          10  с

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