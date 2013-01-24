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    Подогреватель детских бутылочек

    SBCSC215/86U
    Общая оценка / 5
    • Для использования дома и в автомобиле есть специальный адаптер! Для использования дома и в автомобиле есть специальный адаптер! Для использования дома и в автомобиле есть специальный адаптер!
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      Подогреватель детских бутылочек

      SBCSC215/86U
      Общая оценка / 5

      Для использования дома и в автомобиле есть специальный адаптер!

      Этот подогреватель бутылочек с двойной изоляцией быстро подогревает молоко до идеальной температуры, а удобный автомобильный адаптер позволяет соблюдать регулярность кормления даже в дороге.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Подогреватель детских бутылочек

      Для использования дома и в автомобиле есть специальный адаптер!

      Этот подогреватель бутылочек с двойной изоляцией быстро подогревает молоко до идеальной температуры, а удобный автомобильный адаптер позволяет соблюдать регулярность кормления даже в дороге.

      Для использования дома и в автомобиле есть специальный адаптер!

      Этот подогреватель бутылочек с двойной изоляцией быстро подогревает молоко до идеальной температуры, а удобный автомобильный адаптер позволяет соблюдать регулярность кормления даже в дороге.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Подогреватель детских бутылочек

      Для использования дома и в автомобиле есть специальный адаптер!

      Этот подогреватель бутылочек с двойной изоляцией быстро подогревает молоко до идеальной температуры, а удобный автомобильный адаптер позволяет соблюдать регулярность кормления даже в дороге.

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        Подогреватель детских бутылочек

        Итого:

        Для использования дома и в автомобиле есть специальный адаптер!

        Позволяет использовать это устройство в любом автомобиле

        Подогреватель бутылочек с автомобильным адаптером, которым в автомобиле можно подогревать питание ребенка. Таким образом, вы можете соблюдать цикл кормления и режим питания вашего ребенка даже во время поездок.

        Система контроля температуры поддерживает идеальную температуру

        Новейшие технологии включают нагревательный элемент системы управления нагревом PTC и два датчика. Это позволяет гарантировать, что вода в стакане быстро достигает идеальной температуры, и эта температура поддерживается на безопасном уровне, чтобы ребенок не обжег рот слишком горячей смесью или молоком.

        Защита от перенагрева не позволит перегреться детскому питанию

        Чтобы ребенок случайно не обжег рот, система отключается автоматически, и еда не перегревается.

        Используется новейшая технология нагрева PTC для сохранности продуктов

        Управляемый процесс нагрева, при котором используется нагревательный элемент PTC и два датчика, идеально подходит для равномерного подогрева пищи и поддержания ее в теплом состоянии.

        С двойной изоляцией для использования в любом месте дома

        Вам нужны безопасность и удобство. Подогреватель детского питания с двойной термоизоляцией разработан, чтобы его можно было использовать в любой комнате, а не только там, где есть заземленная розетка питания. У него нет открытых металлических частей, которые могут поразить током.

        Годится для бутылочек всех видов - овальных, круглых и с широким горлышком

        Можно подогревать молоко и смеси в бутылочках и рожках любых типов.

        Невысокие бутылочки и баночки легко вынимаются

        Даже короткие бутылочки и рожки легко вынуть из подогревателя детского питания благодаря поднимающей ручке.

        Позволяет установить точную температуру на нужном уровне.

        Ступенчатый переключатель настроек температуры позволяет установить температуру, которая подходит различным типам питания и рожков и бутылочек, которые нужно подогревать.

        Технические характеристики

        • Функции управления

          Автовыключение
          Да
          Индикатор питания
          Да
          Индикатор готовности
          Да
          Подходит для любых бутылочек
          Все типы детских бутылочек

        • Аксессуары

          Руководство пользователя
          Да

        • Питание

          Электропитание
          Автомобильный адаптер 220-240 В - 12 В
          Потребляемая мощность
          80/90  Вт

        • Технические характеристики

          Время нагрева
          8-15 минут (от дома до машины)
          Классификация по степени безопасности
          Класс 2

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