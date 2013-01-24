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Для использования дома и в автомобиле есть специальный адаптер!
Этот подогреватель бутылочек с двойной изоляцией быстро подогревает молоко до идеальной температуры, а удобный автомобильный адаптер позволяет соблюдать регулярность кормления даже в дороге.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для использования дома и в автомобиле есть специальный адаптер!
Этот подогреватель бутылочек с двойной изоляцией быстро подогревает молоко до идеальной температуры, а удобный автомобильный адаптер позволяет соблюдать регулярность кормления даже в дороге.
Для использования дома и в автомобиле есть специальный адаптер!
Этот подогреватель бутылочек с двойной изоляцией быстро подогревает молоко до идеальной температуры, а удобный автомобильный адаптер позволяет соблюдать регулярность кормления даже в дороге.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для использования дома и в автомобиле есть специальный адаптер!
Этот подогреватель бутылочек с двойной изоляцией быстро подогревает молоко до идеальной температуры, а удобный автомобильный адаптер позволяет соблюдать регулярность кормления даже в дороге.
Подогреватель детских бутылочек
Итого:
Подогреватель бутылочек с автомобильным адаптером, которым в автомобиле можно подогревать питание ребенка. Таким образом, вы можете соблюдать цикл кормления и режим питания вашего ребенка даже во время поездок.
Новейшие технологии включают нагревательный элемент системы управления нагревом PTC и два датчика. Это позволяет гарантировать, что вода в стакане быстро достигает идеальной температуры, и эта температура поддерживается на безопасном уровне, чтобы ребенок не обжег рот слишком горячей смесью или молоком.
Чтобы ребенок случайно не обжег рот, система отключается автоматически, и еда не перегревается.
Управляемый процесс нагрева, при котором используется нагревательный элемент PTC и два датчика, идеально подходит для равномерного подогрева пищи и поддержания ее в теплом состоянии.
Вам нужны безопасность и удобство. Подогреватель детского питания с двойной термоизоляцией разработан, чтобы его можно было использовать в любой комнате, а не только там, где есть заземленная розетка питания. У него нет открытых металлических частей, которые могут поразить током.
Можно подогревать молоко и смеси в бутылочках и рожках любых типов.
Даже короткие бутылочки и рожки легко вынуть из подогревателя детского питания благодаря поднимающей ручке.
Ступенчатый переключатель настроек температуры позволяет установить температуру, которая подходит различным типам питания и рожков и бутылочек, которые нужно подогревать.
Функции управления
Аксессуары
Питание
Технические характеристики