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Активизирует функцию "Первые звуки и слова ребенка"
Игры имеют исключительно важную роль в развитии ребенка. Тренируя координацию движений и речевой аппарат, обучающие игрушки фирмы Philips помогают вашему ребенку сформировать свою индивидуальность, приобрести различные навыки и уверенность в себе - и все это с удовольствием!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Активизирует функцию "Первые звуки и слова ребенка"
Игры имеют исключительно важную роль в развитии ребенка. Тренируя координацию движений и речевой аппарат, обучающие игрушки фирмы Philips помогают вашему ребенку сформировать свою индивидуальность, приобрести различные навыки и уверенность в себе - и все это с удовольствием!
Активизирует функцию "Первые звуки и слова ребенка"
Игры имеют исключительно важную роль в развитии ребенка. Тренируя координацию движений и речевой аппарат, обучающие игрушки фирмы Philips помогают вашему ребенку сформировать свою индивидуальность, приобрести различные навыки и уверенность в себе - и все это с удовольствием!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Активизирует функцию "Первые звуки и слова ребенка"
Игры имеют исключительно важную роль в развитии ребенка. Тренируя координацию движений и речевой аппарат, обучающие игрушки фирмы Philips помогают вашему ребенку сформировать свою индивидуальность, приобрести различные навыки и уверенность в себе - и все это с удовольствием!
Волшебное зеркало
Итого:
Пусть ваш малыш обрадуется и успокоится, услышав ваш голос, или засыпая послушает знакомую сказку.
Каждая кнопка включает воспроизведение приятного звука, и малыш охотно играет с кнопками, что развивает его зрительно-мануальную координацию.
Благодаря соответствию самым строгим стандартам на игрушки и тому, что тщательное внимание уделяется разработке конструкции, данное изделие безопасно для игр вашего ребенка.
Очаровательный и забавный способ стимулирования развития слухового аппарата вашего ребенка состоит в автоматической записи издаваемых им звуков с последующим их трехкратным воспроизведением.
Даже если бросить зеркало на пол или швырнуть в стенку, можно не опасаться, что оно разобьется, так как оно сделано из гибкого пластика.
Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.
Аудиовоспроизведение
Аудиозапись
Функции управления
Аксессуары
Питание
Технические характеристики