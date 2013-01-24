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    Волшебное зеркало

    SBCSC910/00
    Общая оценка / 5
    • Активизирует функцию "Первые звуки и слова ребенка" Активизирует функцию "Первые звуки и слова ребенка" Активизирует функцию "Первые звуки и слова ребенка"
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      Волшебное зеркало

      SBCSC910/00
      Общая оценка / 5

      Активизирует функцию "Первые звуки и слова ребенка"

      Игры имеют исключительно важную роль в развитии ребенка. Тренируя координацию движений и речевой аппарат, обучающие игрушки фирмы Philips помогают вашему ребенку сформировать свою индивидуальность, приобрести различные навыки и уверенность в себе - и все это с удовольствием!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Волшебное зеркало

      Активизирует функцию "Первые звуки и слова ребенка"

      Игры имеют исключительно важную роль в развитии ребенка. Тренируя координацию движений и речевой аппарат, обучающие игрушки фирмы Philips помогают вашему ребенку сформировать свою индивидуальность, приобрести различные навыки и уверенность в себе - и все это с удовольствием!

      Активизирует функцию "Первые звуки и слова ребенка"

      Игры имеют исключительно важную роль в развитии ребенка. Тренируя координацию движений и речевой аппарат, обучающие игрушки фирмы Philips помогают вашему ребенку сформировать свою индивидуальность, приобрести различные навыки и уверенность в себе - и все это с удовольствием!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Волшебное зеркало

      Активизирует функцию "Первые звуки и слова ребенка"

      Игры имеют исключительно важную роль в развитии ребенка. Тренируя координацию движений и речевой аппарат, обучающие игрушки фирмы Philips помогают вашему ребенку сформировать свою индивидуальность, приобрести различные навыки и уверенность в себе - и все это с удовольствием!

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        Волшебное зеркало

        Итого:

        Активизирует функцию "Первые звуки и слова ребенка"

        Засыпая, ребенок слышит ваш голос

        Пусть ваш малыш обрадуется и успокоится, услышав ваш голос, или засыпая послушает знакомую сказку.

        Воспроизводит предварительно записанные для малыша звуки

        Каждая кнопка включает воспроизведение приятного звука, и малыш охотно играет с кнопками, что развивает его зрительно-мануальную координацию.

        Отвечает всем соответствующим стандартам на игрушки

        Благодаря соответствию самым строгим стандартам на игрушки и тому, что тщательное внимание уделяется разработке конструкции, данное изделие безопасно для игр вашего ребенка.

        Автоматически записывает звуки вашего ребенка

        Очаровательный и забавный способ стимулирования развития слухового аппарата вашего ребенка состоит в автоматической записи издаваемых им звуков с последующим их трехкратным воспроизведением.

        Небьющееся зеркало сделано не из стекла, а из гибкого пластика

        Даже если бросить зеркало на пол или швырнуть в стенку, можно не опасаться, что оно разобьется, так как оно сделано из гибкого пластика.

        Соответствует всем соответствующим стандартам для игрушек и стандартам безопасности

        Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.

        Технические характеристики

        • Аудиовоспроизведение

          Автоматическое воспроизведение
          Да

        • Аудиозапись

          Автоматическая запись
          Да
          Готовые записи звуков
          Да
          Время записи
          до 6 секунд

        • Функции управления

          Автовыключение
          Да

        • Аксессуары

          С дополнительными аксессуарами
          Батарея
          Руководство пользователя
          Да

        • Питание

          Тип элемента питания
          AA
          Количество батарей
          3
          Время работы от батарей
          10  ч
          Заменяемые
          Да

        • Технические характеристики

          Совместим с
          Нормативы по игрушкам ЕС и США

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