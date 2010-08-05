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6 различных изображений в зависимости от возраста вашего ребенка
Превратите укладывание ребенка в постель в радостное действо для Вас и вашего ребенка. Проецируя на стену или потолок успокаивающие изображения, соответствующие возрасту вашего ребенка, вы стимулируете развитие его органов слуха и зрения!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
6 различных изображений в зависимости от возраста вашего ребенка
Превратите укладывание ребенка в постель в радостное действо для Вас и вашего ребенка. Проецируя на стену или потолок успокаивающие изображения, соответствующие возрасту вашего ребенка, вы стимулируете развитие его органов слуха и зрения!
6 различных изображений в зависимости от возраста вашего ребенка
Превратите укладывание ребенка в постель в радостное действо для Вас и вашего ребенка. Проецируя на стену или потолок успокаивающие изображения, соответствующие возрасту вашего ребенка, вы стимулируете развитие его органов слуха и зрения!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
6 различных изображений в зависимости от возраста вашего ребенка
Превратите укладывание ребенка в постель в радостное действо для Вас и вашего ребенка. Проецируя на стену или потолок успокаивающие изображения, соответствующие возрасту вашего ребенка, вы стимулируете развитие его органов слуха и зрения!
Волшебный театр
Итого:
Высококонтрастные контуры для новорожденных, яркие цвета и формы для детей до 6 месяцев и узнаваемые предметы для детей постарше - таков набор изображений, которые будут привлекать внимание вашего ребенка. Эти образы стимулируют визуальное развитие, а также помогают вашему ребенку спокойно засыпать.
Такие звуки природы, как шум моря, плеск бегущей воды и стук сердца одновременно успокаивают и усыпляют ребенка. Выберите звук, наиболее приятный для малыша.
Каждая кнопка включает воспроизведение приятного звука, и малыш охотно играет с кнопками, что развивает его зрительно-мануальную координацию.
Расслабляющее вращение проецируемых изображений помогает заснуть малышу, стимулируя развитие его визуального восприятия.
Благодаря соответствию самым строгим стандартам на игрушки и тому, что тщательное внимание уделяется разработке конструкции, данное изделие безопасно для игр вашего ребенка.
Установите нужное время воспроизведения, выбрав соответствующие параметры.
Сделайте вечернюю сказку или детские стихи интереснее и забавнее. Создавайте собственные слайды с помощью водозащитного стило и прилагаемых листов: это стимулирует творческие способности ребенка.
Даже если бросить зеркало на пол или швырнуть в стенку, можно не опасаться, что оно разобьется, так как оно сделано из гибкого пластика.
Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.
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Функции управления
Аксессуары
Питание
Технические характеристики