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    Волшебный театр

    SBCSC940/00
    Общая оценка / 5
    • 6 различных изображений в зависимости от возраста вашего ребенка 6 различных изображений в зависимости от возраста вашего ребенка 6 различных изображений в зависимости от возраста вашего ребенка
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      Волшебный театр

      SBCSC940/00
      Общая оценка / 5

      6 различных изображений в зависимости от возраста вашего ребенка

      Превратите укладывание ребенка в постель в радостное действо для Вас и вашего ребенка. Проецируя на стену или потолок успокаивающие изображения, соответствующие возрасту вашего ребенка, вы стимулируете развитие его органов слуха и зрения!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Волшебный театр

      6 различных изображений в зависимости от возраста вашего ребенка

      Превратите укладывание ребенка в постель в радостное действо для Вас и вашего ребенка. Проецируя на стену или потолок успокаивающие изображения, соответствующие возрасту вашего ребенка, вы стимулируете развитие его органов слуха и зрения!

      6 различных изображений в зависимости от возраста вашего ребенка

      Превратите укладывание ребенка в постель в радостное действо для Вас и вашего ребенка. Проецируя на стену или потолок успокаивающие изображения, соответствующие возрасту вашего ребенка, вы стимулируете развитие его органов слуха и зрения!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Волшебный театр

      6 различных изображений в зависимости от возраста вашего ребенка

      Превратите укладывание ребенка в постель в радостное действо для Вас и вашего ребенка. Проецируя на стену или потолок успокаивающие изображения, соответствующие возрасту вашего ребенка, вы стимулируете развитие его органов слуха и зрения!

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        Волшебный театр

        Итого:

        6 различных изображений в зависимости от возраста вашего ребенка

        Выберите слайды для разных этапов развития вашего ребенка

        Высококонтрастные контуры для новорожденных, яркие цвета и формы для детей до 6 месяцев и узнаваемые предметы для детей постарше - таков набор изображений, которые будут привлекать внимание вашего ребенка. Эти образы стимулируют визуальное развитие, а также помогают вашему ребенку спокойно засыпать.

        Предварительно записанные успокаивающие звуки природы

        Такие звуки природы, как шум моря, плеск бегущей воды и стук сердца одновременно успокаивают и усыпляют ребенка. Выберите звук, наиболее приятный для малыша.

        Воспроизводит предварительно записанные для малыша звуки

        Каждая кнопка включает воспроизведение приятного звука, и малыш охотно играет с кнопками, что развивает его зрительно-мануальную координацию.

        Проецирует плавно вращающиеся изображения на стену или потолок

        Расслабляющее вращение проецируемых изображений помогает заснуть малышу, стимулируя развитие его визуального восприятия.

        Отвечает всем соответствующим стандартам на игрушки

        Благодаря соответствию самым строгим стандартам на игрушки и тому, что тщательное внимание уделяется разработке конструкции, данное изделие безопасно для игр вашего ребенка.

        Регулируйте время воспроизведения в соответствии с необходимостью

        Установите нужное время воспроизведения, выбрав соответствующие параметры.

        Оживите вечернюю сказку, создав собственные слайды

        Сделайте вечернюю сказку или детские стихи интереснее и забавнее. Создавайте собственные слайды с помощью водозащитного стило и прилагаемых листов: это стимулирует творческие способности ребенка.

        Небьющееся зеркало сделано не из стекла, а из гибкого пластика

        Даже если бросить зеркало на пол или швырнуть в стенку, можно не опасаться, что оно разобьется, так как оно сделано из гибкого пластика.

        Соответствует всем соответствующим стандартам для игрушек и стандартам безопасности

        Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.

        Технические характеристики

        • Аудиозапись

          Готовые записи звуков
          Да

        • Функции управления

          Автовыключение
          Да
          Постепенное затухание освещения
          Да
          Постепенное снижение громкости
          Да
          Программируемые таймеры
          5-8-10 мин.
          Количество прилагаемых слайдов
          6
          Выбор слайдов
          2
          Вращающиеся изображения
          Да

        • Аксессуары

          С дополнительными аксессуарами
          Руководство пользователя

        • Питание

          Тип элемента питания
          AA
          Количество батарей
          4
          Время работы от батарей
          4  ч
          Заменяемые
          Да
          Прилагаются аккумуляторы
          Нет

        • Технические характеристики

          Совместим с
          Нормативы по игрушкам ЕС и США

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