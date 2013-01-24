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    Чистящее средство для видеомагнитофонов

    SBCVC200/00
    Общая оценка / 5
    • Очистка и защита видеомагнитофона Очистка и защита видеомагнитофона Очистка и защита видеомагнитофона
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      Чистящее средство для видеомагнитофонов

      SBCVC200/00
      Общая оценка / 5

      Очистка и защита видеомагнитофона

      В этой кассете для очистки головок используется неабразивная лента и специальная чистящая жидкость для мягкого удаления грязи, пыли и оксидной пленки. Очистку необходимо проводить после каждых 20-30 часов использования.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Чистящее средство для видеомагнитофонов

      Очистка и защита видеомагнитофона

      В этой кассете для очистки головок используется неабразивная лента и специальная чистящая жидкость для мягкого удаления грязи, пыли и оксидной пленки. Очистку необходимо проводить после каждых 20-30 часов использования.

      Очистка и защита видеомагнитофона

      В этой кассете для очистки головок используется неабразивная лента и специальная чистящая жидкость для мягкого удаления грязи, пыли и оксидной пленки. Очистку необходимо проводить после каждых 20-30 часов использования.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Чистящее средство для видеомагнитофонов

      Очистка и защита видеомагнитофона

      В этой кассете для очистки головок используется неабразивная лента и специальная чистящая жидкость для мягкого удаления грязи, пыли и оксидной пленки. Очистку необходимо проводить после каждых 20-30 часов использования.

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        Чистящее средство для видеомагнитофонов

        Итого:

        Очистка и защита видеомагнитофона

        с помощью неабразивной системы влажной очистки

        Антистатическая жидкость для удаления пыли и грязи

        Антистатическая жидкость, которая не повреждает электронные и механические части и пригодна для очистки дисков, головок аудио- и видеомагнитофонов.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Содержание
          Чистящая жидкость, 18 мл
          Время жизни
          50x

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