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Очистка и защита видеомагнитофона
В этой кассете для очистки головок используется неабразивная лента и специальная чистящая жидкость для мягкого удаления грязи, пыли и оксидной пленки. Очистку необходимо проводить после каждых 20-30 часов использования.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Очистка и защита видеомагнитофона
В этой кассете для очистки головок используется неабразивная лента и специальная чистящая жидкость для мягкого удаления грязи, пыли и оксидной пленки. Очистку необходимо проводить после каждых 20-30 часов использования.
Очистка и защита видеомагнитофона
В этой кассете для очистки головок используется неабразивная лента и специальная чистящая жидкость для мягкого удаления грязи, пыли и оксидной пленки. Очистку необходимо проводить после каждых 20-30 часов использования.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Очистка и защита видеомагнитофона
В этой кассете для очистки головок используется неабразивная лента и специальная чистящая жидкость для мягкого удаления грязи, пыли и оксидной пленки. Очистку необходимо проводить после каждых 20-30 часов использования.
Чистящее средство для видеомагнитофонов
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Технические характеристики