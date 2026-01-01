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Больше не доступен

Портативная АС

SBM130BLU/00

Портативная АС "все в одном"

Наслаждайтесь музыкой с портативной АС Philips "все в одном". Слушайте любимые песни с устройств USB, карт памяти MicroSD или внешних устройств через вход Aux-in. Эта компактная АС с технологией wOOx™ поставляется с аккумулятором. Представлена в нескольких цветах.

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Портативная АС "все в одном"

  • Синий

  • USB

Удобное воспроизведение с устройств USB/карты памяти MicroSD

Просто загрузите на устройство USB или карту памяти MicroSD необходимый контент, вставьте его в плеер — и вам больше не придется беспокоиться о выборе развлечений.

Встроенное цифровое FM-радио

Цифровое радиовещание, превосходящее по качеству аналоговую FM-передачу звука, представляет собой новую технологию радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает более широкий выбор для слушателя и чистый звук без помех. Данная технология позволяет ресиверу захватывать самый мощный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям не нужно запоминать частоту. Кроме того, настройка выполняется по имени станции, поэтому не нужно возвращаться назад.

Вход AUX для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

Технические характеристики

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