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Lumea Advanced

Фотоэпилятор IPL для удаления волос

SC1994/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Гладкая кожа не менее чем на 3 месяца* Гладкая кожа не менее чем на 3 месяца* Гладкая кожа не менее чем на 3 месяца*
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    Lumea Advanced Фотоэпилятор IPL для удаления волос

    SC1994/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Гладкая кожа не менее чем на 3 месяца*

    Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Lumea Advanced Фотоэпилятор IPL для удаления волос

    Гладкая кожа не менее чем на 3 месяца*

    Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Гладкая кожа не менее чем на 3 месяца*

    Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Lumea Advanced Фотоэпилятор IPL для удаления волос

    Гладкая кожа не менее чем на 3 месяца*

    Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

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      Гладкая кожа не менее чем на 3 месяца*

      Эффективность сокращения количества волосков — от 85 % после 3 сеансов**

      • Для тела
      • С датчиком оттенка кожи
      • Обработка голеней занимает 15 минут
      Профессиональная IPL-технология, адаптированная для комфортного домашнего использования, разработанная совместно с дерматологами

      Профессиональная IPL-технология, адаптированная для комфортного домашнего использования, разработанная совместно с дерматологами

      Сокращение IPL означает Intense Pulsed Light — интенсивный световой импульс. Philips Lumea направляет мягкий пульсирующий свет на корень волоса, стимулируя переход волосяного фолликула в фазу покоя. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При регулярном проведении процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго. Процедура предотвращения повторного роста волос безопасна и не вызывает болевых ощущений даже в чувствительных областях. Устройство Philips Lumea разработано совместно с дерматологами и протестировано в клинических условиях, чтобы вы в удобное для себя время могли легко и эффективно выполнять эту процедуру дома.

      Доказанная безопасность и эффективность процедур

      Доказанная безопасность и эффективность процедур

      Независимые исследования показали, что уже после 3 сеансов** волосков становится как минимум на 85 % меньше. После первых 4 сеансов раз в 2 недели вы увидите желанные результаты. Для поддержания гладкости кожи просто повторяйте процедуру каждые 4 недели. После 8 таких процедур вы уже сможете наслаждаться идеально гладкой кожей как минимум 3 месяца*.

      Подходит для большинства типов волос и кожи

      Подходит для большинства типов волос и кожи

      Прибор Philips Lumea Prestige прост в использовании, эффективно и безопасно воздействует на разные типы волос и кожи. Подходит для натуральных русых, каштановых и черных волос и для кожи от очень светлого до смуглого тона. Как и другие решения на основе технологии IPL, Philips Lumea не подходит для удаления седых, светло-русых и рыжих волос, а также для очень темной кожи. Эти ограничения связаны с большой разницей между пигментами, содержащимися в волосах, и пигментами, содержащимися в коже.

      Встроенный датчик оттенка кожи

      Встроенный датчик оттенка кожи

      Перед началом и периодически во время процедуры встроенный датчик определяет оттенок кожи на обрабатываемом участке. Если кожа очень темная, прибор автоматически перестает генерировать световые импульсы.

      Большое световое окошко для быстрого результата

      Большое световое окошко для быстрого результата

      Увеличенное световое окошко для быстрой обработки больших участков кожи.

      БЕСПЛАТНОЕ приложение Lumea для персональных рекомендаций

      БЕСПЛАТНОЕ приложение Lumea для персональных рекомендаций

      В бесплатном приложении Lumea вы сможете получить уникальные индивидуализированные рекомендации по удалению волос с помощью фотоэпилятора IPL. Приложение станет вашим наставником, чтобы вы смогли правильно и максимально эффективно использовать Lumea. Приложение составляет персональный график сеансов для каждой зоны и дает полезные рекомендации и советы. Вам остается лишь регулярно заходить в приложение, чтобы получать все уведомления или напоминания.

      Технические характеристики

      • Application areas

        Участки тела
        • Руки
        • Ноги
        • Живот
        • Область подмышек
        • Область бикини

      • Attachments

        Насадка для тела (4 см2)
        Для обработки областей ниже шеи

      • Items included

        Инструкции по эксплуатации
        Инструкция по эксплуатации
        Карта памяти
        Чехол
        Адаптер
        24 В/1500 мА
        Аксессуары
        Очищающая ткань

      • Power

        напряжение
        100–240 В
        Питание от сети
        Да

      • Safety and adjustable settings

        Встроенный УФ-фильтр
        Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей
        5 настроек интенсивности вспышки
        Выбор настройки в зависимости от типа кожи
        Встроенная система безопасности
        Предотвращает случайные вспышки
        Датчик цвета кожи
        Определяет оттенок кожи

      • Service

        Гарантия
        Международная гарантия сроком на 2 года

      • Application time

        Область бикини
        4 мин
        Голень
        15 мин.
        Подмышка
        2,5 мин.

      • Application mode

        Режим "Slide and Flash"
        Для удобного использования
        Проводной/беспроводной режим
        Проводные
        Режим "Stamp and Flash"
        Для сложных в обработке участков

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          • После полного цикла процедур (12 сеансов) волос на ногах меньше в среднем на 71 %; независимые исследования с участием 48 женщин из Нидерландов и Австрии
          • *При проведении процедур на ногах; 67 % всех женщин (45 человек) отметили, что волос стало минимум на 85 % меньше.

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