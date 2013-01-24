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Полная зарядка в течение ночи
Экономичное зарядное устройство от Philips обеспечит энергией на целый день! Благодаря простоте конструкции зарядное устройство великолепно впишется в любой уголок вашей комнаты. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полная зарядка в течение ночи
Экономичное зарядное устройство от Philips обеспечит энергией на целый день! Благодаря простоте конструкции зарядное устройство великолепно впишется в любой уголок вашей комнаты. Узнать обо всех преимуществах
Полная зарядка в течение ночи
Экономичное зарядное устройство от Philips обеспечит энергией на целый день! Благодаря простоте конструкции зарядное устройство великолепно впишется в любой уголок вашей комнаты. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полная зарядка в течение ночи
Экономичное зарядное устройство от Philips обеспечит энергией на целый день! Благодаря простоте конструкции зарядное устройство великолепно впишется в любой уголок вашей комнаты. Узнать обо всех преимуществах
Зарядное устройство для аккумуляторов
Итого:
Защита от установки с неправильной полярностью обеспечивает правильность установки аккумуляторов в зарядное устройство и предотвращает их повреждение.
Входная мощность
Зарядка и управление
Питание
Экохарактеристики
Внешняя упаковка
Размеры упаковки