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    MultiLife

    Зарядное устройство для аккумуляторов

    SCB1490NB/12
    Общая оценка / 5
    • Полная зарядка в течение ночи Полная зарядка в течение ночи Полная зарядка в течение ночи
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      MultiLife Зарядное устройство для аккумуляторов

      SCB1490NB/12
      Общая оценка / 5

      Полная зарядка в течение ночи

      Экономичное зарядное устройство от Philips обеспечит энергией на целый день! Благодаря простоте конструкции зарядное устройство великолепно впишется в любой уголок вашей комнаты. Узнать обо всех преимуществах

      MultiLife Зарядное устройство для аккумуляторов

      Полная зарядка в течение ночи

      Экономичное зарядное устройство от Philips обеспечит энергией на целый день! Благодаря простоте конструкции зарядное устройство великолепно впишется в любой уголок вашей комнаты. Узнать обо всех преимуществах

      Полная зарядка в течение ночи

      Экономичное зарядное устройство от Philips обеспечит энергией на целый день! Благодаря простоте конструкции зарядное устройство великолепно впишется в любой уголок вашей комнаты. Узнать обо всех преимуществах

      MultiLife Зарядное устройство для аккумуляторов

      Полная зарядка в течение ночи

      Экономичное зарядное устройство от Philips обеспечит энергией на целый день! Благодаря простоте конструкции зарядное устройство великолепно впишется в любой уголок вашей комнаты. Узнать обо всех преимуществах

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      MultiLife

      MultiLife

      Зарядное устройство для аккумуляторов

      Итого:

      Полная зарядка в течение ночи

      С экономичным зарядным устройством

      • Value

      Защита от установки с неправильной полярностью обеспечивает правильность установки аккумуляторов

      Защита от установки с неправильной полярностью обеспечивает правильность установки аккумуляторов в зарядное устройство и предотвращает их повреждение.

      Технические характеристики

      • Входная мощность

        напряжение
        220—240 В
        Источник питания
        Прямое подключение к электросети

      • Зарядка и управление

        Индикаторы зарядки
        светодиодный
        Функции контроля
        не соблюдена полярность

      • Питание

        Емкость аккумулятора
        4 x AA 2100 мА/ч
        Прилагаемые аккумуляторы
        Да
        Источник питания
        220—240 В

      • Экохарактеристики

        Тяжелые металлы
        • Не содержит кадмия
        • Не содержит ртути
        • Не содержит свинца
        Упаковочный материал
        ПЭТ

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,972  кг
        высота
        13  см
        Длина
        31,9  см
        Вес нетто
        1,272  кг
        Вес упаковки
        0,700  кг
        ширина
        21,8  см
        GTIN
        1 87 12581 60671 5
        Количество потребительских упаковок
        4

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Укладка
        Глубина
        8  см
        Вес брутто
        0,369  кг
        высота
        25,2  см
        Вес нетто
        0,318  кг
        Вес упаковки
        0,051  кг
        ширина
        10  см
        EAN
        87 12581 60671 8
        Количество изделий в упаковке
        1

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