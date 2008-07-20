Дорожный комплект с быстрой 2-х часовой зарядкой
Это зарядное устройство идеально подходит для путешествий: оно очень компактно и поставляется в комплекте с двумя дополнительными сетевыми адаптерами, чтобы было можно зарядить аккумуляторы AA и AAA всего за два часа и в любой стране. В нем можно одновременно заряжать от одного до четырех аккумуляторов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дорожный комплект с быстрой 2-х часовой зарядкой
Это зарядное устройство идеально подходит для путешествий: оно очень компактно и поставляется в комплекте с двумя дополнительными сетевыми адаптерами, чтобы было можно зарядить аккумуляторы AA и AAA всего за два часа и в любой стране. В нем можно одновременно заряжать от одного до четырех аккумуляторов. Узнать обо всех преимуществах
Дорожный комплект с быстрой 2-х часовой зарядкой
Это зарядное устройство идеально подходит для путешествий: оно очень компактно и поставляется в комплекте с двумя дополнительными сетевыми адаптерами, чтобы было можно зарядить аккумуляторы AA и AAA всего за два часа и в любой стране. В нем можно одновременно заряжать от одного до четырех аккумуляторов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дорожный комплект с быстрой 2-х часовой зарядкой
Это зарядное устройство идеально подходит для путешествий: оно очень компактно и поставляется в комплекте с двумя дополнительными сетевыми адаптерами, чтобы было можно зарядить аккумуляторы AA и AAA всего за два часа и в любой стране. В нем можно одновременно заряжать от одного до четырех аккумуляторов. Узнать обо всех преимуществах
Зарядное устройство для аккумуляторов
Итого:
Зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторов типа AA и AAA.
Адаптер перем./пост. тока предназначен для работы при напряжении от 100 до 240 В. Можно просто подсоединить дополнительный переходник-штекер и зарядное устройство годится для любой страны мира.
Специальный датчик определяет степень зарядки аккумуляторов и включает зарядное устройство, что обеспечивает постоянную готовность аккумуляторов к работе. Благодаря защите от чрезмерной зарядки продлевается срок службы аккумуляторов.
Недостатком всех аккумулятором является саморазрядка с течением времени. Если ваши аккумуляторы содержатся в подключенном к сети зарядном устройстве, они всегда готовы к использованию благодаря автоматической эффективной зарядке.
Два прилагаемых адаптера можно подсоединить к местной электровилке для использования зарядного устройства в странах с розетками электропитания, как в Великобритании и США.
2300 мА/ч обеспечивают более долгую работу аудиоплеера и цифровой фотокамеры.
Питание
Технические характеристики
Экохарактеристики
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внешняя упаковка