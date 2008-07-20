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MultiLife

Зарядное устройство для аккумуляторов

SCB4055NB/12
  • Дорожный комплект с быстрой 2-х часовой зарядкой Дорожный комплект с быстрой 2-х часовой зарядкой Дорожный комплект с быстрой 2-х часовой зарядкой
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    MultiLife Зарядное устройство для аккумуляторов

    SCB4055NB/12

    Дорожный комплект с быстрой 2-х часовой зарядкой

    Это зарядное устройство идеально подходит для путешествий: оно очень компактно и поставляется в комплекте с двумя дополнительными сетевыми адаптерами, чтобы было можно зарядить аккумуляторы AA и AAA всего за два часа и в любой стране. В нем можно одновременно заряжать от одного до четырех аккумуляторов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    MultiLife Зарядное устройство для аккумуляторов

    Дорожный комплект с быстрой 2-х часовой зарядкой

    Это зарядное устройство идеально подходит для путешествий: оно очень компактно и поставляется в комплекте с двумя дополнительными сетевыми адаптерами, чтобы было можно зарядить аккумуляторы AA и AAA всего за два часа и в любой стране. В нем можно одновременно заряжать от одного до четырех аккумуляторов. Узнать обо всех преимуществах

    Дорожный комплект с быстрой 2-х часовой зарядкой

    Это зарядное устройство идеально подходит для путешествий: оно очень компактно и поставляется в комплекте с двумя дополнительными сетевыми адаптерами, чтобы было можно зарядить аккумуляторы AA и AAA всего за два часа и в любой стране. В нем можно одновременно заряжать от одного до четырех аккумуляторов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    MultiLife Зарядное устройство для аккумуляторов

    Дорожный комплект с быстрой 2-х часовой зарядкой

    Это зарядное устройство идеально подходит для путешествий: оно очень компактно и поставляется в комплекте с двумя дополнительными сетевыми адаптерами, чтобы было можно зарядить аккумуляторы AA и AAA всего за два часа и в любой стране. В нем можно одновременно заряжать от одного до четырех аккумуляторов. Узнать обо всех преимуществах

    Добавление аксессуаров

    MultiLife

    MultiLife

    Зарядное устройство для аккумуляторов

    Итого:

    Дорожный комплект с быстрой 2-х часовой зарядкой

    • 200 минут

    Зарядка аккумуляторов AA и AAA в одном зарядном устройстве

    Зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторов типа AA и AAA.

    Адаптер перем./пост. тока готов к работе во всех странах мира

    Адаптер перем./пост. тока предназначен для работы при напряжении от 100 до 240 В. Можно просто подсоединить дополнительный переходник-штекер и зарядное устройство годится для любой страны мира.

    Защита аккумуляторов от чрезмерной зарядки

    Специальный датчик определяет степень зарядки аккумуляторов и включает зарядное устройство, что обеспечивает постоянную готовность аккумуляторов к работе. Благодаря защите от чрезмерной зарядки продлевается срок службы аккумуляторов.

    Аккумулятор постоянно готов к работе

    Недостатком всех аккумулятором является саморазрядка с течением времени. Если ваши аккумуляторы содержатся в подключенном к сети зарядном устройстве, они всегда готовы к использованию благодаря автоматической эффективной зарядке.

    Универсальные штекеры для использования по всему миру

    Два прилагаемых адаптера можно подсоединить к местной электровилке для использования зарядного устройства в странах с розетками электропитания, как в Великобритании и США.

    Аккумуляторы 2300 мА/ч типа AA входят в комплект

    2300 мА/ч обеспечивают более долгую работу аудиоплеера и цифровой фотокамеры.

    • Питание

      Прилагаемые аккумуляторы
      Да
      Емкость аккумулятора
      2300 мА/ч
      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Технические характеристики

      Материал корпуса
      АБС-пластик

    • Экохарактеристики

      Тяжелые металлы
      • Не содержит кадмия
      • Не содержит ртути
      • Не содержит свинца
      Упаковочный материал
      ПЭТ
      Тип упаковки
      Упаковка-блистер

    • Габариты изделия

      Длина кабеля
      0  см
      ширина
      7,3  см
      высота
      8,7  см
      Глубина
      7,4  см
      Вес
      0,185  кг

    • Размеры упаковки

      высота
      25  см
      ширина
      13,1  см
      Глубина
      8,5  см
      Вес нетто
      0,24  кг
      Вес брутто
      0,298  кг
      Вес упаковки
      0,058  кг
      EAN
      87 12581 40135 1
      Количество изделий в упаковке
      1
      Тип упаковки
      Блистер

    • Внешняя упаковка

      Длина
      32,7  см
      ширина
      20  см
      высота
      16  см
      Вес нетто
      0,96  кг
      Вес брутто
      1,5  кг
      Вес упаковки
      0,54  кг
      EAN
      87 12581 40137 5
      Количество потребительских упаковок
      4

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