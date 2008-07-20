Дорожный комплект с быстрой 2-х часовой зарядкой

Это зарядное устройство идеально подходит для путешествий: оно очень компактно и поставляется в комплекте с двумя дополнительными сетевыми адаптерами, чтобы было можно зарядить аккумуляторы AA и AAA всего за два часа и в любой стране. В нем можно одновременно заряжать от одного до четырех аккумуляторов. Узнать обо всех преимуществах