Полная зарядка аккумуляторов за 200 минут
Заряжайте аккумуляторы типа AA и AAA менее чем за 200 минут. В комплекте 4 аккумулятора 2450 мА/ч AA.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полная зарядка аккумуляторов за 200 минут
Заряжайте аккумуляторы типа AA и AAA менее чем за 200 минут. В комплекте 4 аккумулятора 2450 мА/ч AA.
Полная зарядка аккумуляторов за 200 минут
Заряжайте аккумуляторы типа AA и AAA менее чем за 200 минут. В комплекте 4 аккумулятора 2450 мА/ч AA.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полная зарядка аккумуляторов за 200 минут
Заряжайте аккумуляторы типа AA и AAA менее чем за 200 минут. В комплекте 4 аккумулятора 2450 мА/ч AA.
Зарядное устройство для аккумуляторов
Итого:
Эксклюзивный стильный и компактный дизайн делает поездку с зарядным устройством удобнее, а его использование более простым.
Зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторов типа AA и AAA.
Специальный датчик определяет степень зарядки аккумуляторов и включает зарядное устройство, что обеспечивает постоянную готовность аккумуляторов к работе. Благодаря защите от чрезмерной зарядки продлевается срок службы аккумуляторов.
Недостатком всех аккумулятором является саморазрядка с течением времени. Если ваши аккумуляторы содержатся в подключенном к сети зарядном устройстве, они всегда готовы к использованию благодаря автоматической эффективной зарядке.
Гарантирует безопасное и простое использование зарядного устройства, так как специальная конструкция предотвращает неправильную установку аккумуляторов с последующим повреждением их при зарядке.
Питание
Экохарактеристики
Зарядка и управление
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Входная мощность