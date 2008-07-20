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MultiLife

Зарядное устройство для аккумуляторов

SCB4380NB/12
  • Полная зарядка аккумуляторов за 200 минут Полная зарядка аккумуляторов за 200 минут Полная зарядка аккумуляторов за 200 минут
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    MultiLife Зарядное устройство для аккумуляторов

    SCB4380NB/12

    Полная зарядка аккумуляторов за 200 минут

    Заряжайте аккумуляторы типа AA и AAA менее чем за 200 минут. В комплекте 4 аккумулятора 2450 мА/ч AA.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    MultiLife Зарядное устройство для аккумуляторов

    Полная зарядка аккумуляторов за 200 минут

    Заряжайте аккумуляторы типа AA и AAA менее чем за 200 минут. В комплекте 4 аккумулятора 2450 мА/ч AA.

    Полная зарядка аккумуляторов за 200 минут

    Заряжайте аккумуляторы типа AA и AAA менее чем за 200 минут. В комплекте 4 аккумулятора 2450 мА/ч AA.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    MultiLife Зарядное устройство для аккумуляторов

    Полная зарядка аккумуляторов за 200 минут

    Заряжайте аккумуляторы типа AA и AAA менее чем за 200 минут. В комплекте 4 аккумулятора 2450 мА/ч AA.

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    MultiLife

    MultiLife

    Зарядное устройство для аккумуляторов

    Итого:

    Полная зарядка аккумуляторов за 200 минут

    Стильный, мягкий и компактный дизайн

    Эксклюзивный стильный и компактный дизайн делает поездку с зарядным устройством удобнее, а его использование более простым.

    Зарядка аккумуляторов AA и AAA в одном зарядном устройстве

    Зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторов типа AA и AAA.

    Защита аккумуляторов от чрезмерной зарядки

    Специальный датчик определяет степень зарядки аккумуляторов и включает зарядное устройство, что обеспечивает постоянную готовность аккумуляторов к работе. Благодаря защите от чрезмерной зарядки продлевается срок службы аккумуляторов.

    Аккумулятор постоянно готов к работе

    Недостатком всех аккумулятором является саморазрядка с течением времени. Если ваши аккумуляторы содержатся в подключенном к сети зарядном устройстве, они всегда готовы к использованию благодаря автоматической эффективной зарядке.

    Гарантирует правильную установку аккумуляторов в зарядное устройство

    Гарантирует безопасное и простое использование зарядного устройства, так как специальная конструкция предотвращает неправильную установку аккумуляторов с последующим повреждением их при зарядке.

    • Питание

      Прилагаемые аккумуляторы
      Да
      Емкость аккумулятора
      4 x AA 2450 мА/ч
      Источник питания
      220—240 В

    • Экохарактеристики

      Тяжелые металлы
      • Не содержит кадмия
      • Не содержит ртути
      • Не содержит свинца
      Упаковочный материал
      ПЭТ

    • Зарядка и управление

      Индикаторы зарядки
      светодиодный
      Функции контроля
      • не соблюдена полярность
      • определение щелочи
      • определение неисправного аккумулятора
      • -dV, отсутствие чрезмерной зарядки
      • защита от замыкания
      • регулировка нагрева
      Ток зарядки
      550 мА

    • Внешняя упаковка

      Вес брутто
      2,756  кг
      высота
      16  см
      Длина
      32,7  см
      Вес нетто
      2,264  кг
      Вес упаковки
      0,492  кг
      ширина
      20  см
      EAN
      87 12581 39353 3
      Количество потребительских упаковок
      4

    • Размеры упаковки

      Глубина
      7,6  см
      Вес брутто
      0,624  кг
      высота
      25  см
      Вес нетто
      0,566  кг
      Вес упаковки
      0,058  кг
      ширина
      13,1  см
      EAN
      87 12581 39352 6
      Количество изделий в упаковке
      1
      Тип упаковки
      Блистер

    • Входная мощность

      Источник питания
      Питание от адаптера перем./пост. тока
      напряжение
      220—240 В

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