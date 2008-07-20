  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1

MultiLife

Зарядное устройство для аккумуляторов

SCB5380NB/12
  • Полная зарядка аккумуляторов за 100 минут Полная зарядка аккумуляторов за 100 минут Полная зарядка аккумуляторов за 100 минут
    -{discount-value}

    MultiLife Зарядное устройство для аккумуляторов

    SCB5380NB/12

    Полная зарядка аккумуляторов за 100 минут

    Заряжайте NiMH аккумуляторы типа AA и AAA за 100 минут. В данном зарядном устройстве можно одновременно заряжать 2 или 4 аккумулятора. Различные функции обеспечения безопасности предотвращают чрезмерную зарядку. В комплекте 4 NiMH аккумулятора AA 2450 мА/ч. Заряжает аккумуляторы любой марки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    MultiLife Зарядное устройство для аккумуляторов

    Полная зарядка аккумуляторов за 100 минут

    Заряжайте NiMH аккумуляторы типа AA и AAA за 100 минут. В данном зарядном устройстве можно одновременно заряжать 2 или 4 аккумулятора. Различные функции обеспечения безопасности предотвращают чрезмерную зарядку. В комплекте 4 NiMH аккумулятора AA 2450 мА/ч. Заряжает аккумуляторы любой марки. Узнать обо всех преимуществах

    Полная зарядка аккумуляторов за 100 минут

    Заряжайте NiMH аккумуляторы типа AA и AAA за 100 минут. В данном зарядном устройстве можно одновременно заряжать 2 или 4 аккумулятора. Различные функции обеспечения безопасности предотвращают чрезмерную зарядку. В комплекте 4 NiMH аккумулятора AA 2450 мА/ч. Заряжает аккумуляторы любой марки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    MultiLife Зарядное устройство для аккумуляторов

    Полная зарядка аккумуляторов за 100 минут

    Заряжайте NiMH аккумуляторы типа AA и AAA за 100 минут. В данном зарядном устройстве можно одновременно заряжать 2 или 4 аккумулятора. Различные функции обеспечения безопасности предотвращают чрезмерную зарядку. В комплекте 4 NiMH аккумулятора AA 2450 мА/ч. Заряжает аккумуляторы любой марки. Узнать обо всех преимуществах

    Добавление аксессуаров

    MultiLife

    MultiLife

    Зарядное устройство для аккумуляторов

    Итого:

    Полная зарядка аккумуляторов за 100 минут

    Экономичное энергопотребление

    • 100 минут

    Стильный, мягкий и компактный дизайн

    Эксклюзивный стильный и компактный дизайн делает поездку с зарядным устройством удобнее, а его использование более простым.

    Зарядка аккумуляторов AA и AAA в одном зарядном устройстве

    Зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторов типа AA и AAA.

    Адаптер перем./пост. тока готов к работе во всех странах мира

    Адаптер перем./пост. тока предназначен для работы при напряжении от 100 до 240 В. Можно просто подсоединить дополнительный переходник-штекер и зарядное устройство годится для любой страны мира.

    Защита аккумуляторов от чрезмерной зарядки

    Специальный датчик определяет степень зарядки аккумуляторов и включает зарядное устройство, что обеспечивает постоянную готовность аккумуляторов к работе. Благодаря защите от чрезмерной зарядки продлевается срок службы аккумуляторов.

    Гарантирует правильную установку аккумуляторов в зарядное устройство

    Гарантирует безопасное и простое использование зарядного устройства, так как специальная конструкция предотвращает неправильную установку аккумуляторов с последующим повреждением их при зарядке.

    Встроенный таймер защищает аккумуляторы от чрезмерной зарядки

    Встроенный таймер безопасности прекращает зарядку при полной зарядке аккумуляторов. Это продлевает срок службы аккумуляторов, так как предотвращает вред наносимый аккумуляторам чрезмерной зарядкой.

    Аккумулятор постоянно готов к работе

    Недостатком всех аккумулятором является саморазрядка с течением времени. Если ваши аккумуляторы содержатся в подключенном к сети зарядном устройстве, они всегда готовы к использованию благодаря автоматической эффективной зарядке.

    • Питание

      Прилагаемые аккумуляторы
      Да
      Емкость аккумулятора
      4 x AA 2450 мА/ч
      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Экохарактеристики

      Тяжелые металлы
      • Не содержит кадмия
      • Не содержит ртути
      • Не содержит свинца
      Упаковочный материал
      ПЭТ

    • Зарядка и управление

      Ток зарядки
      1200 мА
      Индикаторы зарядки
      светодиодный
      Функции контроля
      • определение щелочи
      • определение неисправного аккумулятора
      • -dV, отсутствие чрезмерной зарядки
      • защита от замыкания
      • регулировка нагрева
      • не соблюдена полярность

    • Внешняя упаковка

      Вес брутто
      2,164  кг
      высота
      16  см
      Длина
      32,7  см
      Вес нетто
      1,624  кг
      Вес упаковки
      0,54  кг
      ширина
      20  см
      EAN
      87 12581 39355 7
      Количество потребительских упаковок
      4

    • Размеры упаковки

      Глубина
      5,5  см
      Вес брутто
      0,464  кг
      высота
      25  см
      Вес нетто
      0,406  кг
      Вес упаковки
      0,058  кг
      ширина
      13,1  см
      EAN
      87 12581 39354 0
      Количество изделий в упаковке
      1
      Тип упаковки
      Блистер

    • Входная мощность

      Источник питания
      Питание от адаптера перем./пост. тока
      напряжение
      100–240 В

    Получите поддержку по этому продукту

    Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

    Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

        Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

        Подпишитесь на нашу новостную рассылку

        Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

        Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

        Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

        *
        Я хочу получать рекламно-информационные сообщения – в зависимости от моих предпочтений и поведения – относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений. Я даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных согласно Закону Украины «Про захист персональних даних». Я могу в любой момент аннулировать подписку!
        Что это означает?

        Зарегистрируйтесь
        в MyPhilips

        Эксклюзивные предложения

        Расширенную гарантию на выбранные продукты 

        Полезные советы

        Зарегистрироваться

        Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

        Я понимаю

        Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.