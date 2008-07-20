Полная зарядка аккумуляторов за 100 минут
Заряжайте NiMH аккумуляторы типа AA и AAA за 100 минут. В данном зарядном устройстве можно одновременно заряжать 2 или 4 аккумулятора. Различные функции обеспечения безопасности предотвращают чрезмерную зарядку. В комплекте 4 NiMH аккумулятора AA 2450 мА/ч. Заряжает аккумуляторы любой марки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полная зарядка аккумуляторов за 100 минут
Заряжайте NiMH аккумуляторы типа AA и AAA за 100 минут. В данном зарядном устройстве можно одновременно заряжать 2 или 4 аккумулятора. Различные функции обеспечения безопасности предотвращают чрезмерную зарядку. В комплекте 4 NiMH аккумулятора AA 2450 мА/ч. Заряжает аккумуляторы любой марки. Узнать обо всех преимуществах
Полная зарядка аккумуляторов за 100 минут
Заряжайте NiMH аккумуляторы типа AA и AAA за 100 минут. В данном зарядном устройстве можно одновременно заряжать 2 или 4 аккумулятора. Различные функции обеспечения безопасности предотвращают чрезмерную зарядку. В комплекте 4 NiMH аккумулятора AA 2450 мА/ч. Заряжает аккумуляторы любой марки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полная зарядка аккумуляторов за 100 минут
Заряжайте NiMH аккумуляторы типа AA и AAA за 100 минут. В данном зарядном устройстве можно одновременно заряжать 2 или 4 аккумулятора. Различные функции обеспечения безопасности предотвращают чрезмерную зарядку. В комплекте 4 NiMH аккумулятора AA 2450 мА/ч. Заряжает аккумуляторы любой марки. Узнать обо всех преимуществах
Зарядное устройство для аккумуляторов
Итого:
Эксклюзивный стильный и компактный дизайн делает поездку с зарядным устройством удобнее, а его использование более простым.
Зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторов типа AA и AAA.
Адаптер перем./пост. тока предназначен для работы при напряжении от 100 до 240 В. Можно просто подсоединить дополнительный переходник-штекер и зарядное устройство годится для любой страны мира.
Специальный датчик определяет степень зарядки аккумуляторов и включает зарядное устройство, что обеспечивает постоянную готовность аккумуляторов к работе. Благодаря защите от чрезмерной зарядки продлевается срок службы аккумуляторов.
Гарантирует безопасное и простое использование зарядного устройства, так как специальная конструкция предотвращает неправильную установку аккумуляторов с последующим повреждением их при зарядке.
Встроенный таймер безопасности прекращает зарядку при полной зарядке аккумуляторов. Это продлевает срок службы аккумуляторов, так как предотвращает вред наносимый аккумуляторам чрезмерной зарядкой.
Недостатком всех аккумулятором является саморазрядка с течением времени. Если ваши аккумуляторы содержатся в подключенном к сети зарядном устройстве, они всегда готовы к использованию благодаря автоматической эффективной зарядке.
Питание
Экохарактеристики
Зарядка и управление
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Входная мощность