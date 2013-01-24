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    Philips Avent

    Рюкзак Avent

    SCD138/60
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Элегантный удобный рюкзак Элегантный удобный рюкзак Элегантный удобный рюкзак
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      Philips Avent Рюкзак Avent

      SCD138/60
      Общая оценка / 5

      Элегантный удобный рюкзак

      Благодаря специальному дизайну рюкзака нужные вещи всегда будут под рукой во время прогулок с малышом. Удобный и легкий, с усиленной поддержкой для спины и плечевыми лямками из дышащего материала. Позволяет легко разместить необходимые вещи за счет быстрого доступа к переднему и основному отделениям. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Рюкзак Avent

      Элегантный удобный рюкзак

      Благодаря специальному дизайну рюкзака нужные вещи всегда будут под рукой во время прогулок с малышом. Удобный и легкий, с усиленной поддержкой для спины и плечевыми лямками из дышащего материала. Позволяет легко разместить необходимые вещи за счет быстрого доступа к переднему и основному отделениям. Узнать обо всех преимуществах

      Элегантный удобный рюкзак

      Благодаря специальному дизайну рюкзака нужные вещи всегда будут под рукой во время прогулок с малышом. Удобный и легкий, с усиленной поддержкой для спины и плечевыми лямками из дышащего материала. Позволяет легко разместить необходимые вещи за счет быстрого доступа к переднему и основному отделениям. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Рюкзак Avent

      Элегантный удобный рюкзак

      Благодаря специальному дизайну рюкзака нужные вещи всегда будут под рукой во время прогулок с малышом. Удобный и легкий, с усиленной поддержкой для спины и плечевыми лямками из дышащего материала. Позволяет легко разместить необходимые вещи за счет быстрого доступа к переднему и основному отделениям. Узнать обо всех преимуществах

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        Рюкзак Avent

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Элегантный удобный рюкзак

        Легкий стильный рюкзак

        • Черный
        Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

        Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

        Отделение из термоизолирующей ткани 3M Thinsulate™ вмещает две бутылочки Avent. Горячая кипяченая вода в них останется теплой, а холодное сцеженное молоко или молочная смесь – прохладной в течение нескольких часов.

        Компактный, стильный, универсальный дизайн

        Компактный, стильный, универсальный дизайн

        Идеален для однодневных поездок с ребенком или просто на прогулке.

        Легкий нейлон можно протирать влажной тканью

        Легкий нейлон можно протирать влажной тканью

        Компактное хранение

        Легкий доступ к переднему и основному отделениям.

        Сменное белье всегда под рукой

        Полноценный матрасик для пеленания и завязывающийся пакет для использованного белья.

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Китай
          Да

        • В комплект входят:

          Рюкзак
          1  шт.
          Матрасик для пеленания
          1  шт.
          Пакет для использованного белья
          1  шт.
          Съемный карман
          1  шт.

        • Этапы взросления

          Возраст
          • 0—6 месяцев
          • 6–12 месяцев

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