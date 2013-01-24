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Philips Avent

Рюкзак Avent

SCD138/70
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Элегантный удобный рюкзак Элегантный удобный рюкзак Элегантный удобный рюкзак
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    Philips Avent Рюкзак Avent

    SCD138/70
    Общая оценка / 5

    Элегантный удобный рюкзак

    Благодаря специальному дизайну во время прогулок с малышом белье для смены будет всегда под рукой. Удобный и легкий, с усиленной поддержкой для спины и плечевыми лямками с воздухопроницаемой подкладкой. Позволяет легко разместить необходимые вещи за счет быстрого доступа к переднему и основному отделениям. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Рюкзак Avent

    Элегантный удобный рюкзак

    Благодаря специальному дизайну во время прогулок с малышом белье для смены будет всегда под рукой. Удобный и легкий, с усиленной поддержкой для спины и плечевыми лямками с воздухопроницаемой подкладкой. Позволяет легко разместить необходимые вещи за счет быстрого доступа к переднему и основному отделениям. Узнать обо всех преимуществах

    Элегантный удобный рюкзак

    Благодаря специальному дизайну во время прогулок с малышом белье для смены будет всегда под рукой. Удобный и легкий, с усиленной поддержкой для спины и плечевыми лямками с воздухопроницаемой подкладкой. Позволяет легко разместить необходимые вещи за счет быстрого доступа к переднему и основному отделениям. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Рюкзак Avent

    Элегантный удобный рюкзак

    Благодаря специальному дизайну во время прогулок с малышом белье для смены будет всегда под рукой. Удобный и легкий, с усиленной поддержкой для спины и плечевыми лямками с воздухопроницаемой подкладкой. Позволяет легко разместить необходимые вещи за счет быстрого доступа к переднему и основному отделениям. Узнать обо всех преимуществах

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      Элегантный удобный рюкзак

      Стильная и легкая конструкция

      • Темно-синий
      Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

      Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

      Отделение из термоизолирующей ткани 3M Thinsulate™ вмещает две бутылочки Avent. Горячая кипяченая вода в них останется теплой, а холодное сцеженное молоко или молочная смесь – прохладной в течение нескольких часов.

      Компактный, стильный, универсальный дизайн

      Компактный, стильный, универсальный дизайн

      Идеален для однодневных поездок с ребенком или просто на прогулке.

      Легкий нейлон можно протирать влажной тканью

      Легкий нейлон можно протирать влажной тканью

      Компактное хранение

      Легкий доступ к переднему и основному отделениям.

      Сменное белье всегда под рукой

      Полноценный матрасик для пеленания и завязывающийся пакет для использованного белья.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • В комплект входят:

        Рюкзак
        1  шт.
        Матрасик для пеленания
        1  шт.
        Пакет для использованного белья
        1  шт.
        Съемный карман
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 6–12 месяцев

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