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Philips Avent

Компактная дорожная сумка Avent

SCD151/70
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Компактная сумка для коротких поездок с ребенком Компактная сумка для коротких поездок с ребенком Компактная сумка для коротких поездок с ребенком
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    Philips Avent Компактная дорожная сумка Avent

    SCD151/70
    Общая оценка / 5

    Компактная сумка для коротких поездок с ребенком

    Созданная для прогулки по магазинам или похода в гости, эта стильная, легко чистящаяся сумка из гигиеничной ткани с микрофиброй вмещает порцию питания и смену белья для вашего малыша и имеет внутренний карман для личных вещей. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Компактная дорожная сумка Avent

    Компактная сумка для коротких поездок с ребенком

    Созданная для прогулки по магазинам или похода в гости, эта стильная, легко чистящаяся сумка из гигиеничной ткани с микрофиброй вмещает порцию питания и смену белья для вашего малыша и имеет внутренний карман для личных вещей. Узнать обо всех преимуществах

    Компактная сумка для коротких поездок с ребенком

    Созданная для прогулки по магазинам или похода в гости, эта стильная, легко чистящаяся сумка из гигиеничной ткани с микрофиброй вмещает порцию питания и смену белья для вашего малыша и имеет внутренний карман для личных вещей. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Компактная дорожная сумка Avent

    Компактная сумка для коротких поездок с ребенком

    Созданная для прогулки по магазинам или похода в гости, эта стильная, легко чистящаяся сумка из гигиеничной ткани с микрофиброй вмещает порцию питания и смену белья для вашего малыша и имеет внутренний карман для личных вещей. Узнать обо всех преимуществах

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      Компактная сумка для коротких поездок с ребенком

      Удобно складывать, удобно носить

      • Темно-синий
      Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

      Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

      Отделение из термоизолирующей ткани 3M Thinsulate™ вмещает две бутылочки Avent. Горячая кипяченая вода в них останется теплой, а холодное сцеженное молоко или молочная смесь – прохладной в течение нескольких часов.

      Изготовлена из легкой гигиеничной ткани с микрофиброй

      Изготовлена из легкой гигиеничной ткани с микрофиброй

      Микрофибра отличается легкостью и простотой очистки.

      Герметичное отделение сохраняет салфетки влажными

      Герметичное отделение сохраняет салфетки влажными

      Основное отделение вмещает одежду и подгузники

      Основное отделение вмещает одежду и подгузники

      Широкий наплечный ремень регулируемой длины

      Для оптимального комфорта сумка Philips Avent Urban Bag имеет широкий наплечный ремень регулируемой длины

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • В комплект входят:

        Матрасик для пеленания
        1  шт.
        Компактная сумка
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 6–12 месяцев

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