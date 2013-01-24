Другие продукты в комплекте
- Бутылочка серии Natural 125 мл
- Бутылочка серии Natural 260 мл
- Щеточка для бутылочки и соски
- Ультра-мягкая соска для новорожденных
- Ультра-мягкая соска с медленным потоком
- Соска для новорожденных
Здоровое активное кормление
Клинические исследования доказали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Avent, меньше страдали от колик, чем те, кого кормили из обычной бутылочки.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровое активное кормление
Клинические исследования доказали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Avent, меньше страдали от колик, чем те, кого кормили из обычной бутылочки.
Здоровое активное кормление
Клинические исследования доказали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Avent, меньше страдали от колик, чем те, кого кормили из обычной бутылочки.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровое активное кормление
Клинические исследования доказали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Avent, меньше страдали от колик, чем те, кого кормили из обычной бутылочки.
Клинические исследования показали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочек Avent, меньше страдали от колик, чем те, которых кормили из обычных бутылочек. (www.philips.com/Avent)
В бутылочке для кормления Avent Airflex используется клапан Airflex, работающий в естественном ритме грудного вскармливания.
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления