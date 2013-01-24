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Philips Avent

Набор для кормления новорожденных

SCD234/07
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Здоровое активное кормление Здоровое активное кормление Здоровое активное кормление
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    Philips Avent Набор для кормления новорожденных

    SCD234/07
    Общая оценка / 5

    Здоровое активное кормление

    Клинические исследования доказали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Avent, меньше страдали от колик, чем те, кого кормили из обычной бутылочки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Набор для кормления новорожденных

    Здоровое активное кормление

    Клинические исследования доказали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Avent, меньше страдали от колик, чем те, кого кормили из обычной бутылочки.

    Здоровое активное кормление

    Клинические исследования доказали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Avent, меньше страдали от колик, чем те, кого кормили из обычной бутылочки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Набор для кормления новорожденных

    Здоровое активное кормление

    Клинические исследования доказали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Avent, меньше страдали от колик, чем те, кого кормили из обычной бутылочки.

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      Здоровое активное кормление

      Клинически доказано снижение колик*

      Клинически доказано снижение риска возникновения колик

      Клинически доказано снижение риска возникновения колик

      Клинические исследования показали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочек Avent, меньше страдали от колик, чем те, которых кормили из обычных бутылочек. (www.philips.com/Avent)

      Встроенный клапан

      Встроенный клапан

      В бутылочке для кормления Avent Airflex используется клапан Airflex, работающий в естественном ритме грудного вскармливания.

      Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

      Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

      Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Бутылочка для кормления (260 мл)
        2  шт.
        Бутылочка для кормления (125 мл)
        2  шт.
        Ультрамягкая соска с медленным потоком
        2  шт.
        Ультрамягкая соска для новорожденных
        4  шт.
        Соска для новорожденных
        1  шт.
        Щеточка для бутылочек и сосок
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Бутылочка серии Natural 125 мл
      • Бутылочка серии Natural 260 мл
      • Щеточка для бутылочки и соски
      • Ультра-мягкая соска для новорожденных
      • Ультра-мягкая соска с медленным потоком
      • Соска для новорожденных

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