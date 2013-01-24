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Philips Avent

Набор для кормления новорожденных Natural

SCD301/01
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием
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    Philips Avent Набор для кормления новорожденных Natural

    SCD301/01
    Общая оценка / 5

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Набор для кормления новорожденных Natural

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Набор для кормления новорожденных Natural

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

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      Естественный захват соски

      • Набор для кормления новорожденных
      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

      Ультрамягкая соска имитирует форму груди

      Ультрамягкая соска имитирует форму груди

      Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.

      Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

      Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

      Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания соски.

      Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

      Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

      Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

      Доступны соски с разной скоростью потока

      Доступны соски с разной скоростью потока

      В линейке Philips Avent Natural есть соски различной мягкости и скорости потока, которые подойдут для разных этапов развития вашего малыша.

      Эргономичная форма для максимального комфорта

      Эргономичная форма для максимального комфорта

      Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.

      Совместимость с изделиями серии Philips Avent Natural

      Совместимость с изделиями серии Philips Avent Natural

      Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.

      Бутылочка не содержит бисфенола-А*

      Бутылочка не содержит бисфенола-А*

      Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).

      Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

      Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

      Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

      Ортодонтическая пустышка

      Ортодонтическая пустышка

      Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное строение и развитие неба, зубов и десен малыша. Все наши пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха.

      Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой-щеткой для простой очистки

      Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой-щеткой для простой очистки

      Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком, сосок и других изделий для кормления.

      Технические характеристики

      • Материал

        Бутылочка
        • полипропилен
        • Не содержит бисфенол-А*
        Соска
        • силикон
        • Не содержит бисфенол-А*

      • В комплект входят:

        Детская бутылочка, 125 мл
        2  шт.
        Детская бутылочка, 260 мл
        2  шт.
        Щетка
        1  шт.
        Пустышка
        1

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        • Эргономичная форма
        • Широкое горлышко

      • Удобство использования

        Использование бутылочки
        • Легко держать
        • Легко собирать
        • Легко чистится

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–12 месяцев

      • Функции

        Захват соски
        • Естественный захват соски
        • Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
        Соска
        Уникальные лепестки для дополнительного комфорта, ультрамягкая и гибкая соска
        Антиколиковый клапан
        Да

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          • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
          • Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.

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