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Philips Avent

Одинарный электронный набор для кормления грудью

SCD395/21
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Комплект для сцеживания, хранения и кормления Комплект для сцеживания, хранения и кормления Комплект для сцеживания, хранения и кормления
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    Philips Avent Одинарный электронный набор для кормления грудью

    SCD395/21
    Общая оценка / 5

    Комплект для сцеживания, хранения и кормления

    Идеальный комплект для мам, которые планируют сцеживать молоко; все необходимое для сцеживания и хранения грудного молока для кормления вашего малыша. Наши бутылочки для кормления детей с ультрамягкой соской, имитирующей форму груди, позволят легко совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Одинарный электронный набор для кормления грудью

    Комплект для сцеживания, хранения и кормления

    Идеальный комплект для мам, которые планируют сцеживать молоко; все необходимое для сцеживания и хранения грудного молока для кормления вашего малыша. Наши бутылочки для кормления детей с ультрамягкой соской, имитирующей форму груди, позволят легко совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Комплект для сцеживания, хранения и кормления

    Идеальный комплект для мам, которые планируют сцеживать молоко; все необходимое для сцеживания и хранения грудного молока для кормления вашего малыша. Наши бутылочки для кормления детей с ультрамягкой соской, имитирующей форму груди, позволят легко совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Одинарный электронный набор для кормления грудью

    Комплект для сцеживания, хранения и кормления

    Идеальный комплект для мам, которые планируют сцеживать молоко; все необходимое для сцеживания и хранения грудного молока для кормления вашего малыша. Наши бутылочки для кормления детей с ультрамягкой соской, имитирующей форму груди, позволят легко совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

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      Комплект для сцеживания, хранения и кормления

      Технология для быстрого и естественного потока молока*

      • Одинарный
      • Сцеживание, хранение, кормление.
      • Питание от сети
      Технология для быстрого и естественного потока молока*

      Технология для быстрого и естественного потока молока*

      Сцеживайте больше молока за меньшее время* с подушечкой, которая стимулирует выделение молока, имитируя движения младенца. Ее легко можно переключать между режимами стимуляции и сцеживания, а стимуляция и всасывание выполняются в должном объеме для максимального потока молока. Основано на замерах времени начала течения молока (время до рефлекса выброса молока)*.

      Мягкая силиконовая подушечка принимает нужную форму

      Мягкая силиконовая подушечка принимает нужную форму

      Один размер для всех. У каждой из нас своя форма и размер сосков, и силиконовая подушечка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).

      Сцеживание без наклона вперед

      Сцеживание без наклона вперед

      Сцеживайте с комфортом благодаря дизайну, позволяющему вам сидеть ровно и не наклоняться вперед. Теперь вы сможете сцеживать молоко в комфортном положении (доказано клиническими исследованиями)*. Основано на клинических испытаниях продукта; 20 участниц (2019 год): 90 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (одинарный электрический молокоотсос); 95 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (двойной электрический молокоотсос).

      Возможности персонализации, 8+16 уровней настройки

      Возможности персонализации, 8+16 уровней настройки

      Настраивайте молокоотсос перед каждым сеансом с помощью широкого ряда параметров стимуляции и сцеживания. Наш молокоотсос имеет 8 уровней стимуляции и 16 уровней сцеживания для максимально комфортного использования.

      Тихий мотор для незаметного сцеживания в любом месте (в проводном режиме)

      Тихий мотор для незаметного сцеживания в любом месте (в проводном режиме)

      Сцеживайте молоко там, где вам хочется, благодаря тихому мотору с компактным дизайном. Только для проводного использования.

      Для надежного хранения и транспортировки

      Для надежного хранения и транспортировки

      Контейнеры для хранения Philips Avent оснащены крышкой, которая обеспечивает полную герметичность для удобного хранения и транспортировки.

      Удобные адаптеры в комплекте

      Удобные адаптеры в комплекте

      Для сцеживания и кормления.

      Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере

      Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере

      Для максимального удобства использования.

      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

      Ультрамягкая соска имитирует форму груди

      Ультрамягкая соска имитирует форму груди

      Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.

      Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

      Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

      Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

      Технические характеристики

      • Питание

        Напряжение в электросети
        100–240 В  В

      • Функции

        Не нужно наклоняться вперед
        Сцеживание в удобном положении
        Мягкая подушечка с адаптивной формой
        Деликатная стимуляция
        Настройки
        • 16 уровней сцеживания
        • 8 уровней стимуляции

      • Удобство использования

        Использование молокоотсоса
        • Простая очистка и сборка
        • Тихий мотор
        • Функция памяти

      • Материал

        Бутылочка
        • Не содержит бисфенол-А*
        • полипропилен
        Соска
        • Не содержит бисфенол-А*
        • силикон
        Молокоотсос
        Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

      • В комплект входят:

        Комплект для сцеживания
        1  шт.
        Моторный блок (только проводное использование)
        1  шт.
        Бутылочка 125 мл с соской 0 мес.+
        1  шт.
        Бутылочка 260 мл с соской 1 мес.+
        1  шт.
        Адаптер microUSB (проводное использование)
        1  шт.
        Контейнеры для хранения молока (180 мл)
        5  шт.
        Адаптер для чашек для хранения молока
        1  шт.
        Футляр с изоляцией
        1  шт.
        Крышка
        2  шт.
        Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
        2  шт.

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          • На основании замеров времени начала течения молока (время до рефлекса выброса молока), результаты клинического исследования с 20 участницами (Нидерланды, 2019 г.); по сравнению с временем до рефлекса выброса молока для других молокоотсосов Philips (исследование технической реализации с 9 участницами, Нидерланды, 2019 г.)
          • На основании замеров времени начала течения молока для подушечки 1k в рамках клинического исследования с 20 участницами (Нидерланды, 2019 г.) по сравнению с временем до рефлекса выброса молока других молокоотсосов Philips (исследование технической реализации с 9 участницами, Нидерланды, 2018 г.)
          • 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 участниц, Израиль); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
          • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 участниц европеоидной расы, США); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 участниц, Австралия).
          • Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.

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