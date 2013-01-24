Комплект для сцеживания, хранения и кормления
Идеальный комплект для мам, которые планируют сцеживать молоко; все необходимое для сцеживания и хранения грудного молока для кормления вашего малыша. Наши бутылочки для кормления детей с ультрамягкой соской, имитирующей форму груди, позволят легко совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комплект для сцеживания, хранения и кормления
Идеальный комплект для мам, которые планируют сцеживать молоко; все необходимое для сцеживания и хранения грудного молока для кормления вашего малыша. Наши бутылочки для кормления детей с ультрамягкой соской, имитирующей форму груди, позволят легко совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
Комплект для сцеживания, хранения и кормления
Идеальный комплект для мам, которые планируют сцеживать молоко; все необходимое для сцеживания и хранения грудного молока для кормления вашего малыша. Наши бутылочки для кормления детей с ультрамягкой соской, имитирующей форму груди, позволят легко совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комплект для сцеживания, хранения и кормления
Идеальный комплект для мам, которые планируют сцеживать молоко; все необходимое для сцеживания и хранения грудного молока для кормления вашего малыша. Наши бутылочки для кормления детей с ультрамягкой соской, имитирующей форму груди, позволят легко совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
Сцеживайте больше молока за меньшее время* с подушечкой, которая стимулирует выделение молока, имитируя движения младенца. Ее легко можно переключать между режимами стимуляции и сцеживания, а стимуляция и всасывание выполняются в должном объеме для максимального потока молока. Основано на замерах времени начала течения молока (время до рефлекса выброса молока)*.
Один размер для всех. У каждой из нас своя форма и размер сосков, и силиконовая подушечка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).
Сцеживайте с комфортом благодаря дизайну, позволяющему вам сидеть ровно и не наклоняться вперед. Теперь вы сможете сцеживать молоко в комфортном положении (доказано клиническими исследованиями)*. Основано на клинических испытаниях продукта; 20 участниц (2019 год): 90 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (одинарный электрический молокоотсос); 95 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (двойной электрический молокоотсос).
Настраивайте молокоотсос перед каждым сеансом с помощью широкого ряда параметров стимуляции и сцеживания. Наш молокоотсос имеет 8 уровней стимуляции и 16 уровней сцеживания для максимально комфортного использования.
Сцеживайте молоко там, где вам хочется, благодаря тихому мотору с компактным дизайном. Только для проводного использования.
Контейнеры для хранения Philips Avent оснащены крышкой, которая обеспечивает полную герметичность для удобного хранения и транспортировки.
Для сцеживания и кормления.
Для максимального удобства использования.
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.
Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, что предотвращает появление колик и дискомфорта.
Питание
Функции
Удобство использования
Материал
В комплект входят: