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    Аналоговая радионяня

    SCD465/00
    Общая оценка / 5
    • Родительский блок с аккумулятором Родительский блок с аккумулятором Родительский блок с аккумулятором
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      Аналоговая радионяня

      SCD465/00
      Общая оценка / 5

      Родительский блок с аккумулятором

      Получите удовольствие от полной свободы и надежности в доме и рядом с ним. Перезаряжаемое устройство для родителей дает более 12 часов беспроводного управления на расстоянии до 200 метров. Подтверждение в виде цифрового сигнала.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Аналоговая радионяня

      Родительский блок с аккумулятором

      Получите удовольствие от полной свободы и надежности в доме и рядом с ним. Перезаряжаемое устройство для родителей дает более 12 часов беспроводного управления на расстоянии до 200 метров. Подтверждение в виде цифрового сигнала.

      Родительский блок с аккумулятором

      Получите удовольствие от полной свободы и надежности в доме и рядом с ним. Перезаряжаемое устройство для родителей дает более 12 часов беспроводного управления на расстоянии до 200 метров. Подтверждение в виде цифрового сигнала.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Аналоговая радионяня

      Родительский блок с аккумулятором

      Получите удовольствие от полной свободы и надежности в доме и рядом с ним. Перезаряжаемое устройство для родителей дает более 12 часов беспроводного управления на расстоянии до 200 метров. Подтверждение в виде цифрового сигнала.

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        Аналоговая радионяня

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Родительский блок с аккумулятором

        Индикация непрерывности связи между двумя блоками

        Индикация непрерывности связи между двумя блоками

        Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

        Мягкий свет успокаивает ребенка

        Мягкий свет успокаивает ребенка

        Мягкий свет успокаивает ребенка

        Минимальные помехи от других устройств

        Минимальные помехи от других устройств

        Световая индикация голоса ребенка

        Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.

        Загорается при необходимости зарядки или замены батарей

        Загорается при необходимости зарядки или замены батарей.

        Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним

        Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним.

        Перезаряжаемое беспроводное управление где бы вы ни находились

        Перезаряжаемое беспроводное управление где бы вы ни находились.

        Регулировка громкости звука на родительском блоке

        Обеспечивает возможность настройки громкости родительского блока для любой ситуации.

        Отрегулируйте громкость детского блока в зависимости от ситуации

        Отрегулируйте громкость детского блока в зависимости от ситуации.

        Технические характеристики

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазон частот
          40 675 - 40 690  МГц
          Количество тестовых тонов
          16
          Тестовый тон
          Цифровые
          Наибольший радиус действия
          200  м
          Количество каналов
          16

        • Комфорт

          Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
          Да
          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
          Да
          Индикатор питания
          Да
          Регулировка громкости
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер перем./пост. тока
          2 x 9 В пост.т. 200 мА
          Батарейки
          4 x аккумулятора AA для род. блока (включены)
          Инструкция по эксплуатации
          Да
          Краткое руководство пользователя
          Да

        • Питание

          Время работы от батарей
          12  часов

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