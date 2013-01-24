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Philips Avent

Аналоговая радионяня

SCD480/00
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Вы просто слышите малыша Вы просто слышите малыша Вы просто слышите малыша
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    Philips Avent Аналоговая радионяня

    SCD480/00
    Общая оценка / 5

    Вы просто слышите малыша

    Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Аналоговая радионяня

    Вы просто слышите малыша

    Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.

    Вы просто слышите малыша

    Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Аналоговая радионяня

    Вы просто слышите малыша

    Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.

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      Вы просто слышите малыша

      Раб. диап. до 200 м

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

      Минимальные помехи от других устройств

      Минимальные помехи от других устройств

      Непрерывность связи

      Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Батарейки
        нет
        Адаптер перем./пост. тока
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

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