Вы просто слышите малыша
Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вы просто слышите малыша
Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.
Вы просто слышите малыша
Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вы просто слышите малыша
Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.
Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.
Минимальные помехи от других устройств
Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.
Аксессуары
Этапы взросления