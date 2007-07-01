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      Цифровая радионяня

      SCD489/10

      Гарантия отсутствия помех

      Насладитесь полной уверенностью. Цифровая технология DECT гарантирует безопасный контакт между вами и ребенком без малейших помех. С помощью родительского блока вы можете следить за температурой в комнате ребенка.

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      Цифровая радионяня

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      Цифровая радионяня
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      Цифровая радионяня

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      Гарантия отсутствия помех

      С технологией DECT

      Гарантируется отсутствие помех от любого другого устройства

      Гарантируется отсутствие помех от любого другого устройства

      Гарантируется отсутствие помех от любых других устройств (других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов). С помощью кодирования данных обеспечивается безопасность и конфиденциальность соединения. Только вы один будете слышать своего малыша, и не услышите чужих детей.

      Подзаряжаемый родительский блок работает в течение 24 часов

      Подзаряжаемый родительский блок работает в течение 24 часов

      Родительский блок с перезаряжаемым аккумулятором обеспечивает не менее 24 часов автономного наблюдения в диапазоне до 330 м.

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

      Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

      Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

      Благодаря небольшим размерам позволяет свободно перемещаться по дому, при этом вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас.

      Можно дистанционно следить за температурой в комнате малыша.

      Можно дистанционно следить за температурой в комнате малыша для дополнительно комфорта и уверенности.

      Возможность поговорить с ребенком

      Возможность поговорить с ребенком

      Световая индикация голоса ребенка

      Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.

      Чехол для путешествий: удобное хранение

      Чехол для путешествий: удобство хранения при перевозке.

      Шейный ремешок обеспечивает свободу рук и передвижения

      Шейный ремешок обеспечивает свободу рук и передвижения: можно закрепить родительский блок на ремне или носить на шее.

      Диапазон в 300 м обеспечивает прием в доме и рядом с ним.

      С диапазоном в 300 м вы можете быть уверены в устойчивом приеме в доме и рядом с ним.

      Звездочки успокаивают ребенка в темноте

      Ночник со звездочками успокаивает ребенка.

      Пять колыбельных убаюкивают малыша

      Пять колыбельных убаюкивают малыша.

      • Тюнер/прием/передача

        Автоматический выбор канала
        Да
        Диапазон частот
        DECT
        Количество каналов
        120

      • Комфорт

        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Индикатор питания
        Да
        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Ночник
        Да
        Индикаторы громкости
        Да
        Проверка системы
        • Индикатор проверки батарей
        • Звуковой сигнал проверки системы
        • Индикатор проверки системы

      • Аксессуары

        Клипса для крепления к поясу
        Да
        Батарейки
        2 x аккумулятора типа AAA NiMH
        Зарядное устройство
        Зарядная база для родительского блока
        Адаптер перем./пост. тока
        2 x 9 В постоянного тока, 300 мА
        Руководство/инструкция по эксплуатации
        • Датский/Норвежский
        • Голландский
        • Английский
        • Финский
        • Французский
        • Немецкий
        • Греческий
        • Итальянский
        • Португальский
        • Испанский
        • Шведский

      • Питание

        Время работы от батарей
        12  часов
        Источник питания
        Адаптер постоянного/переменного тока
        Перезарядка
        нет
        Время зарядки
        16  часов

      • Технические характеристики

        Диапазон температур для работы
        0 .. 40  °C
        Диапазон температур для хранения
        -20 .. +60  °C

      Badge-D2C

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