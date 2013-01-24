Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Philips Avent

    Цифровая радионяня

    SCD497/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Гарантия отсутствия помех Гарантия отсутствия помех Гарантия отсутствия помех
      -{discount-value}

      Philips Avent Цифровая радионяня

      SCD497/00
      Общая оценка / 5

      Гарантия отсутствия помех

      Эта цифровая технология обеспечивает безопасный личный контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Цифровая радионяня

      Гарантия отсутствия помех

      Эта цифровая технология обеспечивает безопасный личный контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

      Гарантия отсутствия помех

      Эта цифровая технология обеспечивает безопасный личный контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Цифровая радионяня

      Гарантия отсутствия помех

      Эта цифровая технология обеспечивает безопасный личный контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

      Похожие продукты

      Смотреть все baby-monitors

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Цифровая радионяня

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Гарантия отсутствия помех

        С технологией DECT

        Гарантируется отсутствие помех от любого другого устройства

        Гарантируется отсутствие помех от любого другого устройства

        Гарантируется отсутствие помех от любых других устройств (других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов). С помощью кодирования данных обеспечивается безопасность и конфиденциальность соединения. Только вы один будете слышать своего малыша, и не услышите чужих детей.

        Индикация непрерывности связи между двумя блоками

        Индикация непрерывности связи между двумя блоками

        Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

        Подзаряжаемый родительский блок работает в течение 24 часов

        Подзаряжаемый родительский блок работает в течение 24 часов

        Родительский блок с перезаряжаемым аккумулятором обеспечивает не менее 24 часов автономного наблюдения в диапазоне до 330 м.

        Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

        Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

        Благодаря небольшим размерам позволяет свободно перемещаться по дому, при этом вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас.

        Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения

        Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения

        Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения.

        Световая индикация голоса ребенка

        Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.

        Диапазон в 300 м обеспечивает прием в доме и рядом с ним.

        С диапазоном в 300 м вы можете быть уверены в устойчивом приеме в доме и рядом с ним.

        Звездочки успокаивают ребенка в темноте

        Ночник со звездочками успокаивает ребенка.

        Возможность поговорить с ребенком

        Обеспечивает возможность слышать ребенка и отвечать ему

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Диапазон температур для работы
          0 .. 40  °C
          Диапазон температур для хранения
          -20 .. +60  °C

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазон частот
          DECT
          Автоматический выбор канала
          Да
          Количество каналов
          120

        • Комфорт

          Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
          Да
          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
          Да
          Ночник
          Да
          Индикатор питания
          Да
          Индикаторы громкости
          Да
          Проверка системы
          • Индикатор проверки батарей
          • Звуковой сигнал проверки системы
          • Индикатор проверки системы
          Регулировка громкости
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер перем./пост. тока
          2 x 9 В постоянного тока, 300 мА
          Батарейки
          2 x аккумулятора типа AAA NiMH
          Клипса для крепления к поясу
          Да
          Руководство/инструкция по эксплуатации
          • Голландский
          • Английский
          • Финский
          • Французский
          • Немецкий
          • Греческий
          • Итальянский
          • Португальский
          • Испанский
          • Шведский
          • Норвежский
          • Датский
          Краткое руководство пользователя
          Да

        • Питание

          Время зарядки
          8  часов
          Источник питания
          230-240  В
          Перезарядка
          Да
          Время работы от батарей
          24  часов

        • Логистические данные

          EAN F-box
          Да
          Размеры F-box (В x Ш x Г)
          220x187x94  миллиметра

        • Этапы взросления

          Возраст
          • 0–6 месяцев
          • 6–12 месяцев

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты
            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips