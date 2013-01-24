Гарантируется отсутствие помех от любого другого устройства

Гарантируется отсутствие помех от любых других устройств (других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов). С помощью кодирования данных обеспечивается безопасность и конфиденциальность соединения. Только вы один будете слышать своего малыша, и не услышите чужих детей.