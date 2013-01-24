Самая надежная забота о вашем малыше
Радионяни Avent с технологией DECT позволят вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Надежное соединение, кристально чистый звук, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных — максимальный комфорт для вас и вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая надежная забота о вашем малыше
Радионяни Avent с технологией DECT позволят вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Надежное соединение, кристально чистый звук, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных — максимальный комфорт для вас и вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах
Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.
Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристально чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.
Включите режим ECO, чтобы снизить мощность передачи сигнала в комнате малыша. В режиме ECO соединение между блоками включается только в том случае, если в комнате ребенка раздается звук.
Индикаторы включаются и показывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке звук отключен.
Если радионяня находится за пределами рабочего диапазона или разряжена, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда находились на связи с малышом.
Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*. Вне помещения — до 330 метров*.
Родительский блок с аккумулятором можно устанавливать в любой комнате.
Компактный родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 24 часов, обеспечивает свободу перемещения. Время работы зависит от типа батарей, а также частоты и продолжительности использования родительского блока с элементами питания.
Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.
Спокойная колыбельная и мягкий приглушенный свет ночника помогут убаюкать малыша.
Питание
Тюнер/прием/передача
Аксессуары
Комфорт
Технические характеристики
Логистические данные
Особенности
Этапы взросления