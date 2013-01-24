Оптимальная температура, максимальный комфорт
Благодаря новой серии радионянь Philips Avent с технологией DECT вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оптимальная температура, максимальный комфорт
Благодаря новой серии радионянь Philips Avent с технологией DECT вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате. Узнать обо всех преимуществах
Оптимальная температура, максимальный комфорт
Благодаря новой серии радионянь Philips Avent с технологией DECT вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оптимальная температура, максимальный комфорт
Благодаря новой серии радионянь Philips Avent с технологией DECT вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате. Узнать обо всех преимуществах
Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других устройств радионяни, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.
Возможно услышать малейший смешок, бульканье воды и икоту с идеально чистым звуком. Технология DECT обеспечивает высокое качество и кристально чистый звук, чтобы вы могли слышать ребенка в любое время
С диапазоном работы 330 м, креплением для ремня и шейным ремешком вы можете свободно передвигаться внутри и рядом с домом
Небольшой перезаряжаемый родительский блок позволяет свободно перемещаться, благодаря беспроводной связи и отсутствию необходимости подзарядки в течение 24 часов.
Индикаторы начинают светиться, чтобы указать уровень шума, исходящий из детской. Даже при отключении родительского блока вибрирующий звуковой сигнал предупреждает о достижении допустимого уровня звука.
Настройка уровня звука и уровня громкости таким образом, чтобы слышать любой смешок, бульканье воды и икоту
Родительский блок радионяни Philips Avent оповестит вас о низком заряде батареи или о том, что вы находитесь вне радиуса действия
При укладывании ребенок может какое-то время оставаться беспокойным. Мягкий свет ночника поможет подготовить малыша ко сну. Функцию можно включить на родительском или детском блоке (удаленный доступ недоступен в США). Нет ничего лучше нежной колыбельной песни, чтобы успокоить ребенка. Находясь в любой комнате дома, выберите одну из пяти мелодий, под которую ваш малыш спокойно заснет (функция удаленного включения недоступна в США и Канаде).
Иногда все, что нужно малышу - это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции, нажав на кнопку, вы сможете связаться с малышом из любой части дома.
Ребенок не может регулировать температуру тела, как это можете вы, поэтому небольшое изменение температуры может сделать ребенка беспокойным. Специальный электронный датчик температуры немедленно предупредит вас с помощью цифрового дисплея на родительском блоке, если в детской комнате станет слишком жарко или слишком холодно.
Технические характеристики
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Аксессуары
Питание
Логистические данные
Этапы взросления