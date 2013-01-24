Следите за влажностью и температурой в детской

Комбинированный датчик влажности и температуры позволяет следить за климатом в детской комнате. Ребенок не может регулировать температуру тела, как это можете вы, поэтому небольшое изменение температуры и слишком высокий или слишком низкий уровень влажности могут сделать ребенка беспокойным. Специальный комбинированный датчик немедленно предупредит вас с помощью цифрового дисплея на родительском блоке, если изменится климат в детской комнате.