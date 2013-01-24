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Полное отсутствие помех и конфиденциальность связи гарантированы
Радионяня Philips AVENT SCD535/00 с технологией DECT позволит вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Благодаря новому режиму ECO вы сможете заботиться об окружающей среде, а ваш малыш всегда будет под присмотром. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полное отсутствие помех и конфиденциальность связи гарантированы
Радионяня Philips AVENT SCD535/00 с технологией DECT позволит вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Благодаря новому режиму ECO вы сможете заботиться об окружающей среде, а ваш малыш всегда будет под присмотром. Узнать обо всех преимуществах
Полное отсутствие помех и конфиденциальность связи гарантированы
Радионяня Philips AVENT SCD535/00 с технологией DECT позволит вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Благодаря новому режиму ECO вы сможете заботиться об окружающей среде, а ваш малыш всегда будет под присмотром. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полное отсутствие помех и конфиденциальность связи гарантированы
Радионяня Philips AVENT SCD535/00 с технологией DECT позволит вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Благодаря новому режиму ECO вы сможете заботиться об окружающей среде, а ваш малыш всегда будет под присмотром. Узнать обо всех преимуществах
Цифровая радионяня
Цена магазина Philips
Итого:
Режим ECO позволяет снизить потребление энергии и мощность передачи
Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других устройств радионяни, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.
Небольшой перезаряжаемый родительский блок позволяет свободно перемещаться, благодаря беспроводной связи и отсутствию необходимости подзарядки в течение 24 часов.
Возможно услышать малейший смешок, бульканье воды и икоту с идеально чистым звуком. Технология DECT обеспечивает высокое качество и кристально чистый звук, чтобы вы могли слышать ребенка в любое время
Комбинированный датчик влажности и температуры позволяет следить за климатом в детской комнате. Ребенок не может регулировать температуру тела, как это можете вы, поэтому небольшое изменение температуры и слишком высокий или слишком низкий уровень влажности могут сделать ребенка беспокойным. Специальный комбинированный датчик немедленно предупредит вас с помощью цифрового дисплея на родительском блоке, если изменится климат в детской комнате.
С диапазоном работы 330 м, креплением для ремня и шейным ремешком вы можете свободно перемещаться внутри и рядом с домом. Многофункциональная сумка для переноски защитит радионяню, когда вы находитесь вдали от дома.
Родительский блок радионяни Philips Avent оповестит вас о низком заряде батареи или о том, что вы находитесь вне радиуса действия
Индикаторы начинают светиться, чтобы указать уровень шума, исходящий из детской. Даже при отключении родительского блока вибрирующий звуковой сигнал предупреждает о достижении допустимого уровня звука.
Настройка уровня звука и уровня громкости таким образом, чтобы слышать любой смешок, бульканье воды и икоту
При укладывании ребенок может какое-то время оставаться беспокойным. Успокойте ребенка и подготовьте его ко сну с помощью теплого и спокойного ночного света, который можно включить на родительском или детском блоке.Нет ничего лучше ласковой колыбельной песни, чтобы успокоить беспокойного ребенка. Находясь в любой комнате дома, можно выбрать одну из пяти успокаивающий мелодий, с помощью которой ребенок заснет быстро и легко.
Иногда все, что нужно малышу - это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции, нажав на кнопку, вы сможете связаться с малышом из любой части дома.
Технические характеристики
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Аксессуары
Питание
Логистические данные
Этапы взросления