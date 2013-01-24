Полное отсутствие помех и конфиденциальность связи гарантированы

Радионяня Philips AVENT SCD535/00 с технологией DECT позволит вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Благодаря новому режиму ECO вы сможете заботиться об окружающей среде, а ваш малыш всегда будет под присмотром. Узнать обо всех преимуществах