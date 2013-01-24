Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом
Видеоняня оснащена цифровой технологией, которая обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Узнать обо всех преимуществах
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Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом
Видеоняня оснащена цифровой технологией, которая обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря рабочему диапазону 150 м вы всегда будете на связи с малышом — в любой комнате дома
Наблюдайте за ребенком и днем, и ночью: в дневном режиме вы видите на экране полноцветное изображение, а в ночном — черно-белое ИК-изображение.
Слушайте только своего малыша. Эта радионяня может одновременно переключаться между 120 каналами, поэтому связь будет защищена от помех.
Автоматическое включение экрана при возникновении шума в комнате ребенка. Регуляторы звука и яркости позволяют с легкостью увидеть ребенка.
Предусмотрено все до мелочей. Наличие нескольких камер позволяет следить за малышом в разных комнатах. К устройству можно подключить до четырех дополнительных камер SCD609.
Оповещение о наличии связи между блоками. Зеленый цвет индикатора показывает, что связь есть, а мигающий красный говорит о том, что соединение отсутствует.
Индикаторы включаются и указывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке громкость отключена.
Всегда качественное изображение. Установите камеру на стене с помощью удобного настенного кронштейна.
Благодаря 2-кратному оптическому увеличению и панорамированию вы не упустите ни одного движения малыша.
Особенности
Аксессуары
Комфорт
Этапы взросления
Питание
Тюнер/прием/передача