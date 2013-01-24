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    Philips Avent

    Детская бутылочка серии Natural

    SCF070/25
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием
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      Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

      SCF070/25
      Общая оценка / 5

      Легко сочетать с грудным вскармливанием

      Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

      Легко сочетать с грудным вскармливанием

      Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

      Легко сочетать с грудным вскармливанием

      Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

      Легко сочетать с грудным вскармливанием

      Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

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        Детская бутылочка серии Natural

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Легко сочетать с грудным вскармливанием

        Естественный захват соски

        • 1 бутылочка
        • 260 мл
        • Соска с медленным потоком
        • 1 мес.+
        Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

        Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

        Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

        Ультрамягкая соска имитирует форму груди

        Ультрамягкая соска имитирует форму груди

        Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.

        Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

        Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

        Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания соски.

        Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

        Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

        Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

        Доступны соски с разной скоростью потока

        Доступны соски с разной скоростью потока

        В линейке Philips Avent Natural есть соски различной мягкости и скорости потока, которые подойдут для разных этапов развития вашего малыша.

        Эргономичная форма для максимального комфорта

        Эргономичная форма для максимального комфорта

        Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.

        Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

        Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

        Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

        Совместимость с изделиями серии Philips Avent Natural

        Совместимость с изделиями серии Philips Avent Natural

        Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.

        Бутылочка не содержит бисфенола-А*

        Бутылочка не содержит бисфенола-А*

        Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).

        Технические характеристики

        • Материал

          Бутылочка
          • полипропилен
          • Не содержит бисфенол-А*
          Соска
          • силикон
          • Не содержит бисфенол-А*

        • В комплект входят:

          Детская бутылочка
          1  шт.

        • Дизайн

          Дизайн бутылочки
          • Эргономичная форма
          • Широкое горлышко

        • Удобство использования

          Использование бутылочки
          • Легко держать
          • Легко собирать
          • Легко чистится

        • Этапы взросления

          Возраст
          0–12 месяцев

        • Функции

          Захват соски
          • Естественный захват соски
          • Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
          Соска
          Уникальные лепестки для дополнительного комфорта, ультрамягкая и гибкая соска
          Антиколиковый клапан
          Да

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            • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
            • Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.

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