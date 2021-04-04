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Больше не доступен

Philips AventSCF085/02 ultra air pacifier

SCF091/38

4.8

| (16) Отзывы | 93% рекомендуют этот продукт

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Мягкий и гибкий нагубник защищает кожу от раздражения**

Мягкий и гибкий нагубник защищает кожу от раздражения**

Коже малыша требуется особый уход. Мягкий нагубник повторяет естественные контуры лица малыша, благодаря чему пустышка оставляет меньше следов и раздражения на его коже**. Закругленный нагубник снижает давление на щеки малыша для минимального воздействия на кожу.

Ортодонтическая соска разработана для естественного и правильного развития полости рта

Ортодонтическая соска разработана для естественного и правильного развития полости рта

Наши ортодонтические соски изготовлены из мягкого силикона, обеспечивающего правильную работу мышц рта, что снижает риск формирования патологического прикуса. Зауженная форма соски позволяет снизить давление между языком и небом. Пустышки Philips Avent ultra были одобрены независимым Фондом здоровья полости рта (Oral Health Foundation). Они на 100 % состоят из пищевого силикона, прочнее и долговечнее резиновых (латексных) аналогов и не содержат бисфенол-А, бисфенол-С, фталаты, ПВХ и полициклические ароматические углеводороды.

Нравится малышам: в 98 % случаев ребенок хорошо принимает соску***

Нравится малышам: в 98 % случаев ребенок хорошо принимает соску***

Наши бархатистые силиконовые соски имитируют форму материнской груди. Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на них, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra.

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Отзывы

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4.8

из 5

16

Отзывы

93%

рекомендуют этот продукт

3
1

04/04/2021

Україна

Україна

Уже через 3 минуты привык

Отличная пустышка, ребенок привык к ней за 3 минуты после серии классик.

Плюсы

Приятный нагубник

Минусы

Ребенок прогрызает за неделю

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF226/22 пустышка ultra soft

Date of Use 2021-03-04

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF226/22 пустышка ultra soft

Date of Use 2021-03-04

06/09/2020

Україна

Україна

Удобная во всём

Хорошее качество, приятный материал. Спасибо что сделали часть возле рта силиконовой это настолько удобно. Малыш с третей недели с этой соской. Это была первая попытка и она была успешной! Я рада)))

Плюсы

Силикон вокруг рта

Минусы

Не обнаружено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft

Date of Use 2019-08-06

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft

Date of Use 2019-08-06

17/11/2017

Україна

Україна

Продуктом задоволений малюк та вся сім‘я

Пастушка ідеально гнучка і одразу сподобалась малюку) Має м‘яку текстуру основи, не натирає, зручна і дуже мила)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft

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