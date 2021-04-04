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Больше не доступен
Коже малыша требуется особый уход. Мягкий нагубник повторяет естественные контуры лица малыша, благодаря чему пустышка оставляет меньше следов и раздражения на его коже**. Закругленный нагубник снижает давление на щеки малыша для минимального воздействия на кожу.
Наши ортодонтические соски изготовлены из мягкого силикона, обеспечивающего правильную работу мышц рта, что снижает риск формирования патологического прикуса. Зауженная форма соски позволяет снизить давление между языком и небом. Пустышки Philips Avent ultra были одобрены независимым Фондом здоровья полости рта (Oral Health Foundation). Они на 100 % состоят из пищевого силикона, прочнее и долговечнее резиновых (латексных) аналогов и не содержат бисфенол-А, бисфенол-С, фталаты, ПВХ и полициклические ароматические углеводороды.
Наши бархатистые силиконовые соски имитируют форму материнской груди. Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на них, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra.
4.8
из 5
16
Отзывы
93%
рекомендуют этот продукт
Manola
04/04/2021
Україна
Уже через 3 минуты привык
Отличная пустышка, ребенок привык к ней за 3 минуты после серии классик.
Плюсы
Приятный нагубник
Минусы
Ребенок прогрызает за неделю
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF226/22 пустышка ultra soft
Date of Use 2021-03-04
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF226/22 пустышка ultra soft
Date of Use 2021-03-04
Boss Molokosos
06/09/2020
Україна
Удобная во всём
Хорошее качество, приятный материал. Спасибо что сделали часть возле рта силиконовой это настолько удобно. Малыш с третей недели с этой соской. Это была первая попытка и она была успешной! Я рада)))
Плюсы
Силикон вокруг рта
Минусы
Не обнаружено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft
Date of Use 2019-08-06
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft
Date of Use 2019-08-06
Vitaminka
17/11/2017
Україна
Продуктом задоволений малюк та вся сім‘я
Пастушка ідеально гнучка і одразу сподобалась малюку) Має м‘яку текстуру основи, не натирає, зручна і дуже мила)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft