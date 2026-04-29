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Philips Avent SCF085/02 ultra air pacifier
Больше не доступен
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SCF091/38
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Руководство пользователя
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Я видел(а) новости о пустышках и бисфеноле-А (BPA) — как вы проверяете отсутствие бисфенола-А в пустышках Philips Avent?
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Пустышки Philips Avent безопасны для ребенка?
Почему соски и пустышки Avent изготавливаются из силикона, а не из латекса?
Чем различаются пустышки Philips Avent?