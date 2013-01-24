Ортодонтические
Ортодонтические симметричные мягкие соски пустышек Avent учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ортодонтические
Ортодонтические симметричные мягкие соски пустышек Avent учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета. Узнать обо всех преимуществах
Ортодонтические
Ортодонтические симметричные мягкие соски пустышек Avent учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ортодонтические
Ортодонтические симметричные мягкие соски пустышек Avent учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета. Узнать обо всех преимуществах
Позволяет с легкостью вынуть пустышку Philips Avent в любой момент
Плоские симметричные соски пустышек Philips Avent каплевидной формы учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша и гарантируют комфорт, даже если пустышка переворачивается во рту.
Силиконовые соски пустышек Philips Avent не обладают вкусом и запахом, что делает их наиболее приемлемыми для малыша. Силикон — это мягкий и прозрачный материал, который не липнет и легко моется. Такая соска прочна и прослужит долго, не потеряв со временем форму и цвет.
Для гигиеничного хранения стерилизованных сосок
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления