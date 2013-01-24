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Philips Avent

Дозатор молочной смеси

SCF135/06
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Удобен в поездках Удобен в поездках Удобен в поездках
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    Philips Avent Дозатор молочной смеси

    SCF135/06
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Удобен в поездках

    Это изделие позволяет хранить 3 заранее отмеренных порции сухой молочной смеси в отдельных секциях. Чтобы приступить к кормлению, просто откройте носик дозатора и пересыпьте смесь в бутылочку с охлажденной кипяченой водой. Извлеките внутреннее отделение для использования в качестве чаши или контейнера. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Дозатор молочной смеси

    Удобен в поездках

    Это изделие позволяет хранить 3 заранее отмеренных порции сухой молочной смеси в отдельных секциях. Чтобы приступить к кормлению, просто откройте носик дозатора и пересыпьте смесь в бутылочку с охлажденной кипяченой водой. Извлеките внутреннее отделение для использования в качестве чаши или контейнера. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все bottle-feeding-sets

      Удобен в поездках

      Не содержит бисфенол-А

      • 3 порции
      Внутреннюю секцию можно удалить

      Внутреннюю секцию можно удалить

      Внутреннюю секцию можно удалить для превращения в удобный контейнер для кормления

      Вмещает достаточно сухой смеси для 3 кормлений по 260 мл

      Вмещает достаточно сухой смеси для 3 кормлений по 260 мл

      Дозатор молочной смеси Philips Avent вмещает 3 мерные порции молочной смеси — идеально для поездок

      Диспенсер можно стерилизовать, разогревать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно стерилизовать, разогревать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Дозатор молочной смеси
        1  шт.

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 0–6 месяцев

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