Удобен в поездках

Это изделие позволяет хранить 3 заранее отмеренных порции сухой молочной смеси в отдельных секциях. Чтобы приступить к кормлению, просто откройте носик дозатора и пересыпьте смесь в бутылочку с охлажденной кипяченой водой. Извлеките внутреннее отделение для использования в качестве чаши или контейнера. Узнать обо всех преимуществах