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Более широкая форма
Прочные вставки Tempo имеют особую широкую форму, что позволяет сделать заполнение и кормление еще более простыми. Оцените удобство стерильных сменных вставок в процессе ежедневного кормления. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Более широкая форма
Прочные вставки Tempo имеют особую широкую форму, что позволяет сделать заполнение и кормление еще более простыми. Оцените удобство стерильных сменных вставок в процессе ежедневного кормления. Узнать обо всех преимуществах
Более широкая форма
Прочные вставки Tempo имеют особую широкую форму, что позволяет сделать заполнение и кормление еще более простыми. Оцените удобство стерильных сменных вставок в процессе ежедневного кормления. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Более широкая форма
Прочные вставки Tempo имеют особую широкую форму, что позволяет сделать заполнение и кормление еще более простыми. Оцените удобство стерильных сменных вставок в процессе ежедневного кормления. Узнать обо всех преимуществах
Широкие вставки особой формы
Цена магазина Philips
Итого:
Стерильные одноразовые вставки Tempo для каждого кормления.
Прочные вставки Tempo имеют особую широкую форму, что позволяет сделать заполнение и кормление еще более простыми. Оцените удобство стерильных сменных вставок в процессе ежедневного кормления.
Вставки Tempo меняют форму в процессе кормления, благодаря чему в животик ребенка попадает меньше воздуха.
Одноразовые прочные вставки Tempo с защитой от протекания
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