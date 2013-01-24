Сохраняет стерильность сосок AVENT в течение 24 часов
Дорожный контейнер для сосок Philips AVENT SCF139/02 — идеальное решение для сохранения стерильности сосок до момента кормления.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сохраняет стерильность сосок AVENT в течение 24 часов
Дорожный контейнер для сосок Philips AVENT SCF139/02 — идеальное решение для сохранения стерильности сосок до момента кормления.
Сохраняет стерильность сосок AVENT в течение 24 часов
Дорожный контейнер для сосок Philips AVENT SCF139/02 — идеальное решение для сохранения стерильности сосок до момента кормления.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сохраняет стерильность сосок AVENT в течение 24 часов
Дорожный контейнер для сосок Philips AVENT SCF139/02 — идеальное решение для сохранения стерильности сосок до момента кормления.
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления