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Philips Avent

Дорожный контейнер для сосок

SCF139/02
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Сохраняет стерильность сосок AVENT в течение 24 часов Сохраняет стерильность сосок AVENT в течение 24 часов Сохраняет стерильность сосок AVENT в течение 24 часов
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    Philips Avent Дорожный контейнер для сосок

    SCF139/02
    Общая оценка / 5

    Сохраняет стерильность сосок AVENT в течение 24 часов

    Дорожный контейнер для сосок Philips AVENT SCF139/02 — идеальное решение для сохранения стерильности сосок до момента кормления.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Дорожный контейнер для сосок

    Сохраняет стерильность сосок AVENT в течение 24 часов

    Дорожный контейнер для сосок Philips AVENT SCF139/02 — идеальное решение для сохранения стерильности сосок до момента кормления.

    Сохраняет стерильность сосок AVENT в течение 24 часов

    Дорожный контейнер для сосок Philips AVENT SCF139/02 — идеальное решение для сохранения стерильности сосок до момента кормления.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Дорожный контейнер для сосок

    Сохраняет стерильность сосок AVENT в течение 24 часов

    Дорожный контейнер для сосок Philips AVENT SCF139/02 — идеальное решение для сохранения стерильности сосок до момента кормления.

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    См. все bottle-feeding

      Сохраняет стерильность сосок AVENT в течение 24 часов

      Соску удобно использовать в поездках

      Удобен в поездках

      Соберите дорожный контейнер для сосок Philips Avent сразу после стерилизации. Соски остаются стерильными до 24 часов. Идеально для использования в дороге.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Англия
        Да

      • В комплект входят:

        Куполообразная крышка
        2  шт.
        Фиксирующее кольцо
        2  шт.
        Уплотнительная подставка
        2  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 0—6 месяцев
        • 6–12 месяцев

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