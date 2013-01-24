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Philips Avent

Обучающие ручки для чашек

SCF142/00
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Для самостоятельного питья Для самостоятельного питья Для самостоятельного питья
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    Philips Avent Обучающие ручки для чашек

    SCF142/00
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    Для самостоятельного питья

    Обучающие ручки подходят к бутылочкам для кормления и чашкам Philips Avent. Они помогут научиться пить самостоятельно малышу любого возраста. Их легко прикреплять и снимать, поэтому чашки можно использовать как с ручками, так и без них. Доступны в зеленом и оранжевом цветах.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Обучающие ручки для чашек

    Для самостоятельного питья

    Обучающие ручки подходят к бутылочкам для кормления и чашкам Philips Avent. Они помогут научиться пить самостоятельно малышу любого возраста. Их легко прикреплять и снимать, поэтому чашки можно использовать как с ручками, так и без них. Доступны в зеленом и оранжевом цветах.

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      Съемные ручки для чашек

      Адаптированная форма

      Удобно для маленьких ручек

      Просто надевать и снимать

      Чашки можно использовать с ручками и без них

      Сменные

      Носики и ручки подходят для всех бутылочек для кормления и чашек Philips Avent

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Англия
        Да

      • В комплект входят:

        Обучающие ручки
        2  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        4 месяца +

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