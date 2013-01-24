Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Philips Avent

Мягкие носики

SCF146/02
Avent
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
Avent
  • Мягкий носик Мягкий носик Мягкий носик
    -{discount-value}

    Philips Avent Мягкие носики

    SCF146/02
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Мягкий носик

    Мягкие носики Philips Avent созданы для нежных десен младенцев и гарантируют плавный переход от груди или бутылочки к чашке для питья. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Мягкие носики

    Мягкий носик

    Мягкие носики Philips Avent созданы для нежных десен младенцев и гарантируют плавный переход от груди или бутылочки к чашке для питья. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

      Мягкий носик

      С Волшебным носиком ребенку трудно пролить и удобно пить

      • 6 мес.+
      • Белый
      • 2 шт. в упаковке
      Мягкий носик

      Мягкий носик

      Создан для нежных десен младенцев

      Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

      Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

      Запатентованный клапан против проливания

      Удобно пить, удобно чистить

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Мягкий носик
        2  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        6 месяцев +

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться