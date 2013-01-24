Мягкий носик
Мягкие носики Philips Avent созданы для нежных десен младенцев и гарантируют плавный переход от груди или бутылочки к чашке для питья. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
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Мягкий носик
Мягкие носики Philips Avent созданы для нежных десен младенцев и гарантируют плавный переход от груди или бутылочки к чашке для питья. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
Создан для нежных десен младенцев
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.
Удобно пить, удобно чистить
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления