Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Philips Avent

Тренировочные носики

SCF147/82
Avent
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
Avent
  • Твердый носик Твердый носик Твердый носик
    -{discount-value}

    Philips Avent Тренировочные носики

    SCF147/82
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Твердый носик

    Твердые носики Philips Avent созданы для малышей с прорезывающимися зубками, и потому более прочны и долговечны. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Тренировочные носики

    Твердый носик

    Твердые носики Philips Avent созданы для малышей с прорезывающимися зубками, и потому более прочны и долговечны. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

      Твердый носик

      С Волшебным носиком ребенку трудно пролить и удобно пить

      • 12 мес+
      • Зеленый
      • 2 шт. в упаковке

      Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

      Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

      Твердый носик

      Более герметичный и надежный

      Запатентованный клапан против проливания

      Удобно пить, удобно чистить

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Твердый носик
        2  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        12 мес. +

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться