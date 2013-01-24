Комфорт и надежность
Многоразовые вкладыши для бюстгальтера Philips AVENT SCF155/06 имеют приятную на ощупь ворсистую подкладку из хлопка и абсорбирующую вставку, которая поглощает влагу и удерживает ее внутри влагонепроницаемой подкладки. Узнать обо всех преимуществах
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Комфорт и надежность
Многоразовые вкладыши для бюстгальтера Philips AVENT SCF155/06 имеют приятную на ощупь ворсистую подкладку из хлопка и абсорбирующую вставку, которая поглощает влагу и удерживает ее внутри влагонепроницаемой подкладки. Узнать обо всех преимуществах
Абсорбирующие вкладыши поглощают влагу с кожи и удерживают ее с помощью непропускающей влагу подкладки.
Липкая лента, предотвращающая соскальзывание, удерживает вкладыш на месте.
Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.
Для максимальной гигиены каждый вкладыш упакован отдельно.
Приятная на ощупь ворсистая хлопчатобумажная подкладка - мягкая и деликатная для кожи. Подходит для машинной стирки и сушки.
Вкладыши для бюстгальтера Philips Avent повторяют форму груди, что делает их незаметными под одеждой.
Страна изготовления
В комплект входят:
Дизайн
Этапы взросления
Функции
Максимальный комфорт
Мягкая шелковистая поверхность