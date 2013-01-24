Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная
$
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Philips Avent

Вкладыши для бюстгальтера

SCF155
Avent
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Комфорт и надежность Комфорт и надежность Комфорт и надежность
    -{discount-value}

    Philips Avent Вкладыши для бюстгальтера

    SCF155
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Комфорт и надежность

    Многоразовые вкладыши для бюстгальтера Philips AVENT SCF155/06 имеют приятную на ощупь ворсистую подкладку из хлопка и абсорбирующую вставку, которая поглощает влагу и удерживает ее внутри влагонепроницаемой подкладки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Вкладыши для бюстгальтера

    Комфорт и надежность

    Многоразовые вкладыши для бюстгальтера Philips AVENT SCF155/06 имеют приятную на ощупь ворсистую подкладку из хлопка и абсорбирующую вставку, которая поглощает влагу и удерживает ее внутри влагонепроницаемой подкладки. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все breast-care

      Комфорт и надежность

      Мягкие впитывающие вкладыши для бюстгальтера

      • Возможность влажной чистки

      Ультра-мягкие и абсорбирующие

      Абсорбирующие вкладыши поглощают влагу с кожи и удерживают ее с помощью непропускающей влагу подкладки.

      Липкая лента против скольжения

      Липкая лента, предотвращающая соскальзывание, удерживает вкладыш на месте.

      Разработано при участии эксперта в области грудного вскармливания

      Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.

      Гигиеничность

      Для максимальной гигиены каждый вкладыш упакован отдельно.

      Многоразовые, с мягкой хлопчатобумажной подкладкой

      Приятная на ощупь ворсистая хлопчатобумажная подкладка - мягкая и деликатная для кожи. Подходит для машинной стирки и сушки.

      Мягкие, незаметны под одеждой

      Вкладыши для бюстгальтера Philips Avent повторяют форму груди, что делает их незаметными под одеждой.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • В комплект входят:

        Моющийся вкладыш для бюстгальтера
        6  шт.
        Пакет для использованного белья
        1  шт.

      • Дизайн

        Женственный стиль
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

      • Функции

        Никаких протечек
        Абсорбирующие вкладыши

      • Максимальный комфорт

        Не скользит
        Кружевной наружный слой

      • Мягкая шелковистая поверхность

        Мягкая хлопчатобумажная подкладка
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться