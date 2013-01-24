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Philips Avent

Накладки на соски

SCF156/01
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Для долгого кормления грудью Для долгого кормления грудью Для долгого кормления грудью
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    Philips Avent Накладки на соски

    SCF156/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Для долгого кормления грудью

    Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, защищает потрескавшиеся и воспаленные соски во время кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Накладки на соски

    Для долгого кормления грудью

    Накладка на сосок Philips Avent SCF156/00, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, защищает потрескавшиеся и воспаленные соски во время кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах

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      Для долгого кормления грудью

      Уход за грудью, защита сосков от раздражения

      • Средние (21 мм)
      • 2 шт.

      Защита потрескавшихся и воспаленных сосков во время кормления

      Накладки на сосок Philips Avent предназначены исключительно для использования в случае воспаленных или потрескавшихся сосков; перед применением проконсультируйтесь с врачом.

      Легкий захват для вашего малыша

      Малыш может легко захватить грудь, несмотря на накладки, и плотно обхватить ее.

      Изготовлены из ультратонкого силикона, не имеют вкуса и запаха

      Накладки на сосок Philips Avent изготовлены из ультратонкого силикона без вкуса и запаха.

      Во время кормления малыш будет ощущать тепло материнской груди

      Благодаря особой форме накладок малыш во время кормления будет ощущать тепло и запах материнской груди, а процесс сосания будет по-прежнему стимулировать выработку молока. Когда соски заживут, ребенок легко перейдет на кормление грудью без использования защитных накладок.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Великобритания
        Да

      • В комплект входят:

        Стандартная накладка на сосок
        2  шт.

      • Вес и габариты

        Диаметр
        21  миллиметра

      • Этапы взросления

        Возраст
        0—6 месяцев

      • Дизайн

        Малыш может ощущать кожу матери
        Да
        Малыш может чувствовать запах кожи матери
        Да

      • Удобство использования

        Способствуют заживлению сосков без прерывания грудного вскармливания
        Да

      • Функции

        Легкий захват соски
        Ультратонкий силикон

      • Материал

        Накладки на соски
        • Не содержит бисфенол-А*
        • силикон

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