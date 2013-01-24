Оптимальный размер, максимальный комфорт
Мягкая массажная насадка оснащена более широкой воронкой, которая подойдет кормящим мамам с большими сосками. Насадку можно использовать вместе с молокоотсосами Philips AVENT серии Comfort. Чтобы понять, нужна ли вам насадка увеличенного размера, обратите внимание на изображения ниже. Узнать обо всех преимуществах
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Оптимальный размер, максимальный комфорт
Мягкая массажная насадка оснащена более широкой воронкой, которая подойдет кормящим мамам с большими сосками. Насадку можно использовать вместе с молокоотсосами Philips AVENT серии Comfort. Чтобы понять, нужна ли вам насадка увеличенного размера, обратите внимание на изображения ниже. Узнать обо всех преимуществах
Чтобы определить, нужна ли вам большая насадка, посмотрите на положение ваших сосков в воронке. Если соски касаются стенок или трутся об них, тогда вам следует использовать большую насадку для более комфортного сцеживания.
Если сосок удобно лежит в воронке насадки, значит, вы используете массажную насадку правильного размера.
Если сосок касается стенок воронки или трется об них, тогда вам следует выбрать большую насадку для молокоотсоса с более широкой воронкой для более комфортного сцеживания.
Мягкая массажная насадка увеличенного размера подходит для использования со всеми молокоотсосами Philips Avent Comfort серии Natural.
SCF254/61
SCF254/24
Страна изготовления
Материал
В комплект входят:
Насадка
Совместимость
Удобство использования
Этапы взросления
Функции
Сменная деталь