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Philips Avent

Большая массажная насадка

SCF167/01
Avent
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1 награда
Avent
  • Оптимальный размер, максимальный комфорт Оптимальный размер, максимальный комфорт Оптимальный размер, максимальный комфорт
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    Philips Avent Большая массажная насадка

    SCF167/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Оптимальный размер, максимальный комфорт

    Мягкая массажная насадка оснащена более широкой воронкой, которая подойдет кормящим мамам с большими сосками. Насадку можно использовать вместе с молокоотсосами Philips AVENT серии Comfort. Чтобы понять, нужна ли вам насадка увеличенного размера, обратите внимание на изображения ниже. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Большая массажная насадка

    Оптимальный размер, максимальный комфорт

    Мягкая массажная насадка оснащена более широкой воронкой, которая подойдет кормящим мамам с большими сосками. Насадку можно использовать вместе с молокоотсосами Philips AVENT серии Comfort. Чтобы понять, нужна ли вам насадка увеличенного размера, обратите внимание на изображения ниже. Узнать обо всех преимуществах

    Оптимальный размер, максимальный комфорт

    Молокоотсос с широкой воронкой

    • Для всех молокоотсосов серии Comfort
    Широкая воронка для удобства использования

    Широкая воронка для удобства использования

    Чтобы определить, нужна ли вам большая насадка, посмотрите на положение ваших сосков в воронке. Если соски касаются стенок или трутся об них, тогда вам следует использовать большую насадку для более комфортного сцеживания.

    Правильное расположение: сосок удобно лежит в воронке насадки

    Правильное расположение: сосок удобно лежит в воронке насадки

    Если сосок удобно лежит в воронке насадки, значит, вы используете массажную насадку правильного размера.

    Выберите большой размер: сосок касается стенок воронки

    Выберите большой размер: сосок касается стенок воронки

    Если сосок касается стенок воронки или трется об них, тогда вам следует выбрать большую насадку для молокоотсоса с более широкой воронкой для более комфортного сцеживания.

    Подходит ко всем молокоотсосам серии Natural

    Мягкая массажная насадка увеличенного размера подходит для использования со всеми молокоотсосами Philips Avent Comfort серии Natural.

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      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да

      • В комплект входят:

        Насадка большого размера
        1  шт.

      • Насадка

        Материал
        • силикон
        • Не содержит бисфенол-А*

      • Совместимость

        Совместима с серией Natural
        Да

      • Удобство использования

        Насадка
        • Легко чистится
        • Можно мыть в посудомоечной машине

      • Этапы взросления

        Возраст
        • Беременность
        • 0–6 месяцев

      • Функции

        Мягкая массажная насадка
        Деликатная стимуляция

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        SCF330
        Подходит для:
        SCF332
        Подходит для:
        SCF334

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