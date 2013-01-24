Разработаны для здорового развития зубов
Новая ортодонтическая соска пустышки Philips AVENT SCF184/14 способствует правильному развитию полости рта. Все пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Цвета варьируются. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Разработаны для здорового развития зубов
Новая ортодонтическая соска пустышки Philips AVENT SCF184/14 способствует правильному развитию полости рта. Все пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Цвета варьируются. Узнать обо всех преимуществах
Разработаны для здорового развития зубов
Новая ортодонтическая соска пустышки Philips AVENT SCF184/14 способствует правильному развитию полости рта. Все пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Цвета варьируются. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Разработаны для здорового развития зубов
Новая ортодонтическая соска пустышки Philips AVENT SCF184/14 способствует правильному развитию полости рта. Все пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Цвета варьируются. Узнать обо всех преимуществах
Новая ортодонтическая соска с уникальными "крылышками", которые минимизируют давление на десны и способствуют здоровому росту зубов. Эти "крылышки" делают соску шире, поэтому давление на десны и зубы ребенка распределяется более равномерно.
Специальная форма соски позволяет языку ребенка оставаться в естественном положении.
Для сохранения чистоты стерилизованных сосок.
Силиконовые соски пустышек Philips Avent не обладают вкусом и запахом, что делает их наиболее приемлемыми для малыша. Силикон — это мягкий и прозрачный материал, который не липнет и легко моется. Такая соска прочна и прослужит долго, не потеряв со временем форму и цвет.
Наши пустышки одобрены Международной ассоциацией стоматологов (IDHF). Эта ассоциация является ведущей независимой некоммерческой организацией в области стоматологии, которая стремится повысить стандарты ухода за зубами по всему миру. Наша новая улучшенная ортодонтическая пустышка была разработана совместно с ведущим ортодонтом — доктором Хагеманом.
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