Поддерживает развитие вашего малыша
Пустышка Philips Avent 18 мес.+ предназначена для малышей более старшего возраста. Устойчивая к прокусыванию соска учитывает естественное строение и развитие зубов и десен малыша и обеспечивает ребенку максимальный комфорт. Доступна в разных цветовых решениях и забавных дизайнах. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддерживает развитие вашего малыша
Пустышка Philips Avent 18 мес.+ предназначена для малышей более старшего возраста. Устойчивая к прокусыванию соска учитывает естественное строение и развитие зубов и десен малыша и обеспечивает ребенку максимальный комфорт. Доступна в разных цветовых решениях и забавных дизайнах. Узнать обо всех преимуществах
Соска пустышки устойчива к прокусыванию: она создана специально для малышей старшего возраста.*
Коже необходимо дышать, особенно если речь идет о малыше. В наших нагубниках есть 6 вентиляционных отверстий для улучшенной циркуляции воздуха и уменьшения раздражения кожи.
Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*
Благодаря держателю вы легко сможете вытащить пустышку в любое время. Держатель подходит даже для крошечных ручек ребенка!
Если вы не используете пустышку, наденьте колпачок, чтобы обеспечить безопасность при хранении и отсутствие загрязнений.
Пустышку Soothie или другой модели очень просто очистить. Поместите ее в стерилизатор или погрузите в кипящую воду.
На странице www.philips.com/sootherfree наш клинический психолог, специализирующийся на отношениях между родителями и ребенком, делится эффективными методами и полезными советами по отлучению от пустышки. Благодаря этим рекомендациям вы поможете малышу преодолеть переходный период.
В комплект входят:
Безопасность
Гигиеничность