Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи
Пустышка Philips Avent Soothie Shapes с уникальной цельной конструкцией позволит вам еще больше сблизиться со своим малышом: он может сосать ваш палец через отверстие пустышки. Soothie Shapes изготовлена из медицинского силикона и легко очищается. Узнать обо всех преимуществах
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Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи
Пустышка Philips Avent Soothie Shapes с уникальной цельной конструкцией позволит вам еще больше сблизиться со своим малышом: он может сосать ваш палец через отверстие пустышки. Soothie Shapes изготовлена из медицинского силикона и легко очищается. Узнать обо всех преимуществах
Пустышки Soothie распространяются в больницах США, где ими пользуются врачи, чтобы успокоить новорожденных*.
Пустышка Soothie Shapes немного отличается от других наших пустышек. Благодаря ее уникальной форме и специальному отверстию вы еще больше сблизитесь с малышом: ребенок сможет обхватить губами ваш палец.
Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.
Пустышка изготовлена из прочного медицинского силикона без бисфенола-А.
Пустышку Soothie или другой модели очень просто очистить. Поместите ее в стерилизатор или погрузите в кипящую воду.
В комплект входят:
Безопасность
Гигиеничность