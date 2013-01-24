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    Philips Avent

    пустышка ultra soft

    SCF222/01
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша* Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша* Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша*
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      Philips Avent пустышка ultra soft

      SCF222/01
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша*

      Позаботьтесь о нежной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent пустышка ultra soft

      Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша*

      Позаботьтесь о нежной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

      Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша*

      Позаботьтесь о нежной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent пустышка ultra soft

      Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша*

      Позаботьтесь о нежной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

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        пустышка ultra soft

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша*

        Гибкий нагубник для максимального комфорта

        • Ультрамягкое и гибкое изделие
        • 0–6 мес.
        • Ортодонтические, без бисфенола-А
        • 2 шт. в упаковке
        Гибкий и мягкий нагубник оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша

        Гибкий и мягкий нагубник оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша

        Чувствительной коже требуется особый уход. Благодаря технологии нагубника пустышка повторяет естественные контуры лица, обеспечивая комфорт. Пустышка оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша

        Закругленный нагубник для невероятно комфортного ежедневного использования

        Закругленный нагубник для невероятно комфортного ежедневного использования

        Закругленный нагубник минимизирует давление для комфорта малыша и бережного воздействия на кожу щек.

        Один чехол для стерилизации и хранения

        Один чехол для стерилизации и хранения

        Ультрамягкий дорожный чехол выполняет функцию стерилизатора — вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.

        Технические характеристики

        • В комплект входят:

          пустышка ultra soft
          2  шт.

        • Аксессуары в комплекте

          Футляр для стерилизации/хранения
          Да

        • Гигиеничность

          Можно стерилизовать
          Да
          Можно мыть в посудомоечной машине
          Да
          Легко чистится
          Да

        • Безопасность

          Без бисфенола-А
          Да
          Кольцо-держатель для безопасности
          Да

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            • Разработано в сотрудничестве с докторами и мамами
            • Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft.
            • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
            • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
            • Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития
            • По результатам независимого исследования, проведенного в США в феврале 2017 г., 85 % опрошенных мам сказали, что эта пустышка мягче по сравнению с восемью остальными подобными моделями от других ведущих производителей.

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